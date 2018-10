Děti jsou nemehla, přivodí si úraz i při poklusu. Vina rodičů, tvrdí učitelé

Skákání přes kozu nebo kotoul už je na českých školách spíše raritou. Není to jen tím, že školy si samy stanovují školní vzdělávací plán, ale také proto, že děti jsou stále méně fyzicky zdatné. Podle expertky na vzdělání se navíc učitelé bojí nějaké akrobatické kousky s dětmi zkoušet. Zároveň ukázala na rodiče, které děti nevedou k pohybu. Blesk Zprávy oslovily tři učitelky, jejichž názory na tělocvik se liší, ale shodují se na zejména na tom, že děti nezvládají to, co jejich rodiče před lety. Navíc se jim cvičit nechce a hledají si různé výmluvy.