V noci ze soboty na neděli 31. října začíná zimní čas, kterému se správně říká standardní nebo také astronomický. Na poslední říjnovou neděli si tak přispíme o hodinu déle, ve 3:00 se ručičky hodinek posunou na 2:00. Zimní, astronomický čas bude platit následujících pět měsíců, tedy do poslední březnové neděle příštího roku.

Kdy začíná zimní čas

Zimní čas začíná v noci ze soboty na neděli 31. října. Ručičky si posuneme ze 3:00 na 2:00.

Nástěnné či náramkové hodinky si lidé musí posunout sami, čas v elektronických přístrojích, například v telefonu nebo počítači, se přeřídí automaticky. Kdo bude v době změny času cestovat veřejnou dálkovou dopravou, bude na cestě o hodinu déle. Uprostřed noci noční vlaky a autobusy v některé stanici hodinu vyčkají a odjedou z nich už podle středoevropského času. Změna času se dotkne na území republiky čtyř nočních dálkových vlaků Českých drah a jejich partnerů, a to spoje z Humenného do Prahy a opačným směrem na Slovensko a jednoho páru vlaků z Vídně do Berlína. Všechny vlaky počkají na odjezd podle nového času v Bohumíně.

Proč je správně zimní čas standardní

Lidé mnohdy chybně zimní čas považují za protiklad k času letnímu. Ve skutečnosti se ale poslední neděli v říjnu přechází na čas standardní (středoevropský čas – SEČ), též astronomický.

Důvodem existence letního času (středoevropský letní čas – SELČ) byla původně úspora elektrické energie. K prvnímu zavedení SELČ došlo v roce 1916 během první světové války. Vlády chtěly v letním období zapínat pouliční osvětlení později. Noci jsou totiž v létě kratší a lidé byli aktivnější ve večerních hodinách než v ranních. Bylo tedy potřeba „přesunout večer“ na dobu, ve které ještě svítí slunce. Dnes už jsou ale podle kritiků střídání času úspory energie minimální.

Mezi prvními na SELČ přecházely Německo a Rakousko-Uhersko, tedy i české země. Postupně se přidala i řada dalších zemí. Dnes se čas pravidelně mění na letní ve většině evropských a severoamerických států.

Zimní čas byl jen jednou

Skutečný zimní čas byl u nás v historii zaveden pouze jednou. Stalo se tak 1. prosince 1946 a skončil 23. února 1947. Stejně jako letní, i zimní čas od standardního dělila jedna hodina, čas se ale posouval opačným směrem. Rozdíl mezi letním a zimním časem tak byly dvě hodiny.

Čas se v roce 1946 z letního na zimní neměnil v jeden den. Nejdříve se klasicky poslední neděli v říjnu čas změnil z letního na standardní, poté se v prosinci posunul na zimní.

Také argumentem pro existenci zimního času byla energetika. Elektrárny nedokázaly v ranních (7.–8. hodina) a večerních (16.–20. hodina) špičkách vyrábět dostatek elektřiny. Bylo tedy potřeba „posunout den“ tak, aby v tento čas bylo denní světlo. Noc trvá v zimních měsících přibližně osm hodin.

Příslušný zákon, jehož součástí je i zimní čas, nikdy nebyl zrušen a v České republice a na Slovensku existuje i dnes. Není ale zaveden, v naší zemi se tak střídají pouze SEČ a SELČ.

