Primark potvrdil, že plánuje otevřít další řetězec na Slovensku poté, co se podařilo podepsat nájemní smlouvu v Bratislavě.

Podle dostupných informací bude bratislavský obchod součástí nákupního centra EUROVEA a bude ve dvou patrech.

Pro tento irský obchodní řetězec to bude znamenat expanzi hlouběji do východní Evropy a otevření čtvrtého trhu ve střední Evropě. „Slavíme 50. výročí a jsme nesmírně hrdí na to, že náš růst pokračuje v celé Evropě a USA,“ uvedl generální ředitel společnosti Primark Paul Marchant.

Prozatím má tento obchod s levným oblečením 12 trhů s celkem 376 obchody včetně USA. Slovensko bude 15. trhem, ještě před ním se totiž otevře pobočka v Česku a v Polsku.

Česko čeká Primark v květnu

V České republice se plánuje otevření pobočky v květnu příštího roku. „Výstavba v Česku probíhá podle plánu a nejsem si vědom žádných zdržení,“ uvedl pro Blesk Zprávy už dříve Jan Kotrbáček z poradenské firmy v oboru realit Cushman & Wakefield.

Zatímco doposud Češi pořádali zájezdy za levným oblečením do Drážďan, nyní jim bude stačit dojet na Václavské náměstí. Zde, v Květinovém domě, vyroste třípatrový dům levné módy.

Výstavba Květinového domu, kde Primark bude sídlit, probíhá podle plánu a žádná zdržení nejsou | Blesk: Robert Klejch

Český obchod má být vlajkovou lodí pro středoevropsky trh. „Vytváří to atraktivitu, protože lidé dnes hledají senzaci. V rámci Evropy jsou zásadní centra měst. Značky se nedívají na země, ale na města, podle toho, jak jsou turisticky atraktivní, tak jsou zajímavá pro vstup nové značky,“ zmínil Kotrbáček.

Ostatní obchody se pak mohou obávat konkurenčního boje. Podle cen, které Blesk Zprávy objevily v Primarku v Drážďanech, budou muset některé pobočky opravdu zabrat.

Takové dámské tričko totiž v Primarku můžeme pořídit od 26 korun a pánské tričko pak za 77 korun.

Primark byl poprvé otevřen v roce 1969 v Dublinu. V současnosti zaměstnává více než 75 tisíc lidí. V posledním fiskálním roce otevřel 15 nových obchodů na svých současných trzích.

Zakladatel byl Arthur Ryan. Ten zemřel letos 8. července ve věku 83 let. V čele společnosti stál celých 40 let, další jednu dekádu strávil ve správní radě.