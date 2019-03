Babiš si dceru Trumpa pojistil u babičky Zelníčkové: Určitě přijede, slibuje Marie (92)

Pro maminku Ivany (70), první manželky Donalda Trumpa, byly záběry z Bílého domu důvěrně známé, do Oválné pracovny se podívala dřív než premiér Babiš. Sám bývalý zeť a vnučka Ivanka (37) ji v sídle prezidenta vloni přivítali. „Ivanka mě po tom domě povozila na vozíčku a potom jsme si sedli s Donem a povídali. Řekl mi: Babi, uděláme fotky v Růžové pracovně. Tak se i stalo,“ vzpomíná prezidentova extchyně.

A co říkala návštěvě Babišových na jí důvěrně známých místech? „Ženy byly hezky oblečené. Líbily se mi. Ale daleko více mě zajímal Don a to jednání. Setkání dopadlo podle mě dobře, tak snad to pro republiku něco přinese,“ řekla Nedělnímu Blesku.

Babiš touží po Ivance, u babičky lobbuje květinami. Troufla si Trumpova dcera na češtinu?

Díky za kytici

Neskrývala přitom radost, že Andrej Babiš pozval její vnučku Ivanku do Prahy. „Je hodně pracovně zaneprázdněná a má tři děti, ale myslím si, že určitě přiletí. Ona totiž Prahu miluje. Před pár lety jsem s ní strávila v Praze čtyři dny. Byly jsme na Hradě, prošly Nerudovku, občerstvily se v hospůdce. Ale bohužel pršelo,“ vzpomenula.

Premiér Babiš, který o příjezd Ivanky Trumpové na mezinárodní obchodní konferenci do Prahy moc stojí, přitom nelenil, aby si zajistil přízeň její babičky. „Pan Babiš mi ve čtvrtek poslal překrásnou kytici drobných bílých růží a za to bych mu prostřednictvím Blesku chtěla moc poděkovat. Potěšilo mě to,“ reagovala.

S vnučkou vzpomínaly na rodinné časy už v loňském roce | archiv M. Zelníčkové

S vnučkou by se v Praze ráda potkala. Loňská cesta, kdy také letěla z Washingtonu do New Yorku prezidentským letounem Air Force One, byla pro ni obrovským zážitkem, ale... „Letos nevím, kdy se tam vypravím. Bolí mě nohy a zlobí oči. Vždyť mi bude v září 93 let,“ konstatovala.

Babiš se dočkal i pochvaly

Možná čekal, že ho pochválí spíš za jeho názory, ale prezidentovi USA Donaldu Trumpovi (72) se moc líbily hlavně premiérovy boty! „Jen tak mimochodem pochválil, že má krásné boty, že málokdy vidí u muže pěkné boty,“ prozradila Monika Babišová.

Trumpovu lichotku potvrdil i sám Andrej Babiš. „Hned řekl, že mám dobré boty, tak jsem pochopil, že tam občas někdo chodí a má blbé boty,“ řekl. Jak ale poznamenal, i Trump měl »dobré boty«. A jakou že značku to na Babišovi obdivoval? „Jsou to italské boty,“ odpověděl bez bližších podrobností Nedělnímu Blesku Babiš.