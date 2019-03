Babiš touží po Ivance, u babičky lobbuje květinami. Troufla si Trumpova dcera na češtinu?

Tatínkova nejmilejší holčička. Tak se mluví o Ivance, která je krásná, podnikavá a jeden z nejmocnějších mužů světa by pro ni udělal cokoliv. Pomohla mu v kampani do Bílého domu a teď mu dělá poradkyni. Premiér Babiš to všechno dobře ví, a tak chytrým tahem hned po úvodu setkání s Trumpem pronesl, že by rád pozval jeho dceru do Prahy v rámci mezinárodní obchodní konference.

Nechal ji zavolat

„Teď byl pan velvyslanec (americký v Praze, pozn. red.) u pana prezidenta Zemana a domluvili se, že udělají nějaké česko-americké obchodní fórum. Tak jsem požádal pana prezidenta Trumpa, jestli by mohla přijet jeho dcera Ivanka. Na to konto řekl sekretářce, aby ji zavolali. Ona přišla. Měl jsem možnost se s ní seznámit. Orientuje se na byznys a já jsem ji pozval do České republiky, uvidíme, jestli by přišla,“ řekl Babiš po jednání v Bílém domě.

Premiér Andrej Babiš s manželkou Monikou se v Bílém domě setkali i s dcerou prezidenta Ivankou Trumpovou | Facebook A. Babiše / Úřad vlády

Česky si Ivanka netroufla

Ivanka se pozdravila i s manželkou premiéra Monikou (44). Hovořilo se prý velmi neformálně o dětech a podobných tématech. Na češtinu si ale dcera prezidenta USA netroufla.

Ačkoliv má matku Češku – legendární Ivanu Trumpovou (70) – ovládá z jejího rodného jazyka jen základy. Jestli se Ivanka do Prahy vypraví, to ještě není jasné. „Byla příjemná… Neřekla sice, že přijede, ale musíme na tom popracovat. Já jsem dnes poslal kytku (její, pozn. red.) babičce Zelníčkové do Zlína. Takže budeme lobbovat, aby přijela. A v rámci toho samozřejmě chceme dělat ten byznys…,“ dodal Babiš.

Podobně bez odezvy zůstalo i pozvání Trumpa do Česka, které mu od prezidenta Miloše Zemana (74) premiér tlumočil. Jinak prý byl ale americký prezident velmi vstřícný. „Moje paní byla nadšená, Trump mluví normálně, na nic si nehraje,“ liboval si Babiš.

Odborníci: Padli si do noty

Jako nad očekávání dobrý výsledek hodnotí schůzku Babiše s Trumpem bývalý velvyslanec ČR v USA Petr Kolář (56). „Zaujalo mě, že si pánové pravděpodobně padli do noty a že tam zafungovala nějaká osobní chemie. A myslím, že ten jejich vztah teď bude i více osobní.“

Politolog Jan Kubáček pak vyzdvihl, jakou vážnost schůzce věnovala americká administrativa. „Když si vezmeme, že na jedné straně jednacího stolu byl Babiš ve společnosti náměstků ministra a na straně druhé tým Donalda Trumpa, který je vlastně na úrovni vlády, tak je vidět, že pro Američany to setkání bylo opravdu významné,“ okomentoval.

Přijetí v Bílém domě může podle něj souviset s nadcházejícími evropskými volbami a snahou se sblížit s těmi, kteří budou mít vliv na budoucí evropskou politiku. USA totiž čeká s Unií vyjednávání například o clech.

Kubáček se také domnívá, že svou roli v uskutečnění schůzky sehrály i české vcelku rázné kroky vůči čínské telekomunikační firmě Huawei s ohledem na bezpečnostní rizika. A podstatné také je, že politika států visegrádské čtyřky, kam kromě Slovenska, Polska a Maďarska patří právě Česko, je hodně vidět i ve světě. „Hodně mě zaujala návštěva pana premiéra v centrále tajné služby CIA. Jsem zvědav, co to bude do budoucna znamenat. Těžko říci, jestli jde jen o vzájemné vyměňování informací, nebo i o něco jiného," říká politolog.

První dcera USA

Ivančinou matkou je Češka Ivana Trumpová (70), rozená Zelníčková, někdejší špičková lyžařka a modelka a první Trumpova manželka (1977 – 1991).

Má stejně jako otec titul bakaláře z podnikatelské školy Wharton School na Pensylvánské univerzitě. Od roku 2009 je vdaná za majitele týdeníku The New York Observer Jareda Kushnera (38), kvůli kterému konvertovala k judaismu. Má s ním tři děti.

