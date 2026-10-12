Vězeň na útěku: Z pracoviště na Nymbursku odešel v černých montérkách
Policie na Nymbursku pátrá po vězni Petru Binkovi. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost v sobotu odpoledne opustil nestřežené pracoviště poblíž věznice v Jiřicích. Policisté žádají veřejnost o pomoc při jeho hledání.
Z nestřeženého pracoviště poblíž věznice v Jiřicích na Nymbursku odešel v sobotu 10. října. Policisté zveřejnili popis hledaného.
Petr Binko měří přibližně 187 centimetrů, má střední postavu, krátce střižené vlasy a modré oči. Výrazným poznávacím znamením je tetování na rukou i nohou. Při odchodu z pracoviště měl na sobě černé montérky a černou vestu.
„Pokud hledaného muže uvidíte nebo víte, kde by se v současné době mohl zdržovat, kontaktujte policisty na lince 158,“ vyzvala veřejnost policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
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