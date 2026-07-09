Vězeň v Milovicích utekl z pracoviště: Odjel v kradeném autě

Policie pátrá po vězni Matúši Jonkovi.
Policie pátrá po vězni Matúši Jonkovi.  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
9. července 2026
14:03

Policisté pátrají po vězni Matúši Jonkovi (33),  který 9. července ráno odešel z nestřeženého pracoviště v Milovicích na Nymbursku. Při útěku odcizil zelenou Škodu Octavii s registrační značkou BEI 83-28, s níž odjel neznámo kam. Muž není nebezpečný, informovala policie na webu.

Vězeň odešel ve čtvrtek 9. července před 09:00. Na sobě měl v době útěku šedé triko, černé montérky a pracovní obuv, mohl se ale převléknout.

Hledaný je vysoký asi 186 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči, krátké rovné hnědočerné vlasy a lehké strniště na tváři. Muž je slovenské státní příslušnosti.

Veškeré informace o hledaném vězni mohou lidé volat na linku 158.

Policie pátrá po vězni Matúši Jonkovi. Policie pátrá po vězni Matúši Jonkovi. | Policie ČR

Témata:
pátráníkrádežpracovištěvězeňokres NymburkŠkoda OctaviaMilovice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Basiková prosila o pomoc! Kolaps na pódiu
Basiková prosila o pomoc! Kolaps na pódiu
Aha!
Tanec, vášeň a osudová láska: Jak dobře znáte kultovní letní film Hříšný tanec? Otestujte se!
Tanec, vášeň a osudová láska: Jak dobře znáte kultovní letní film Hříšný tanec? Otestujte se!
Dáma
Jak s bříškem zvládat vedra? Neřešte módu a osvěžujte se
Jak s bříškem zvládat vedra? Neřešte módu a osvěžujte se
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Moje zdraví
Obří požár v baťovském areálu ve Zlíně. Hoří sklad obuvi Vasky, hasiči vyhlásili nejvyšší poplach
Obří požár v baťovském areálu ve Zlíně. Hoří sklad obuvi Vasky, hasiči vyhlásili nejvyšší poplach
e15
Vorlický do Slovácka? Chce za tátou a koučem. Co k tomu řekl boss Slavie Tvrdík?
Vorlický do Slovácka? Chce za tátou a koučem. Co k tomu řekl boss Slavie Tvrdík?
iSport
Venezuelský vězeň Darmovzal: Připoutali mě k židli a cítil jsem pach benzínu. Nevěděl jsem, kam zajdou
Venezuelský vězeň Darmovzal: Připoutali mě k židli a cítil jsem pach benzínu. Nevěděl jsem, kam zajdou
Reflex
Kde se mísí živly a živí smysly: Schladming – divoká voda, tající ledovec a štýrská pečeně
Kde se mísí živly a živí smysly: Schladming – divoká voda, tající ledovec a štýrská pečeně
Lidé a země