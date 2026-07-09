Vězeň v Milovicích utekl z pracoviště: Odjel v kradeném autě
Policisté pátrají po vězni Matúši Jonkovi (33), který 9. července ráno odešel z nestřeženého pracoviště v Milovicích na Nymbursku. Při útěku odcizil zelenou Škodu Octavii s registrační značkou BEI 83-28, s níž odjel neznámo kam. Muž není nebezpečný, informovala policie na webu.
Vězeň odešel ve čtvrtek 9. července před 09:00. Na sobě měl v době útěku šedé triko, černé montérky a pracovní obuv, mohl se ale převléknout.
Hledaný je vysoký asi 186 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči, krátké rovné hnědočerné vlasy a lehké strniště na tváři. Muž je slovenské státní příslušnosti.
Veškeré informace o hledaném vězni mohou lidé volat na linku 158.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.