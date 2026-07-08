Rozsáhlý zátah na kryptopodvodníky: Policie zadržela i známého rappera a influencerku!
Slovenská a česká policie spolupracovala poslední týdny na speciální akci zvané Midas. Ta měla za cíl rozbít síť podvodníků v oboru kryptoměn a NFT. Poškozených by mělo být okolo 1100 a škoda přesahovat v přepočtu přes 200 milionů korun. Mezi zadrženými je i známý rapper Tisci a jeho přítelkyně, influencerka Karolína Shawty!
Policisté celkem zadrželi 11 lidí. Následně obvinili čtyři osoby ze Slovenska a čtyři fyzické a dvě právnické osoby z České republiky. Během akce zajistili také luxusní majetek sestávající z drahých aut, hodinek a šperků, zlatých cihel, elektroniky a značných sum v hotovosti a kryptoměnách.
Vyšetřování zahrnovalo platformy Seif Finance, Seif Group, Seif DAO a Crypto Cartel a jejich provozovatele. Přes ty zákazníci mohli nakupovat kryptoměny a NFT za podezřele výhodné ceny. Podle vyšetřování policie však investice nikdy reálně neproběhly a majitelé platforem si prostředky nechávali pro sebe.
Úřady zatím evidují 1125 poškozených. Celková způsobená škoda by v přepočtu měla být vyšší než 203 a půl milionu korun. Na akci čeští a slovenští policisté spolupracovali i s Europolem.
Zadržené celebrity
Mezi zadrženými ve vazbě skončil i slovenský kryptopodnikatel a rapper Tomáš Štetiar, známý pod uměleckým jménem Tisci, informoval deník Plus JEDEN DEŇ. Na internetu se také začaly množit spekulace, že spolu s ním policie vzala do vazby i jeho partnerku Karolínu Šarközyovou, známou jako Karolína Shawty. Tyto domněnky podpořilo i to, že její instagramový účet je najednou soukromý.
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