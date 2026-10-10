Další útok ve škole! Ve Varšavě útočnice pobodala tři ženy

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
10. října 2026
16:10

Jednadvacetiletá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy, informovala polská média s odkazem na policii. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Jedná se o třetí útok na polských školách v uplynulém týdnu.

Mluvčí varšavské policie Jakub Filipiak uvedl, že útočnice napadla sedmnáctiletou dívku. Při útoku zranila také další dvě osoby ve věku 17 a 24 let. Podle policie žena žádnou ze zraněných neznala.

Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovaly téměř 50.000 škol a zadržely 76 osob po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách.

První z útoků se stal ve středu, kdy devatenáctiletý student střední školy v Ostrolence nožem zranil pět spolužáků, dva učitele a dva další lidi. Zranění způsobil i sobě. Měl přitom batoh s podomácku vyrobeným výbušným zařízením.

Následující den na základní škole nedaleko Wyszkowa, který je od Ostrolenky vzdálený jen několik desítek kilometrů, patnáctiletý bývalý žák ostrým předmětem zranil školnici, učitelku a ředitele školy. Školnice zemřela.

Jakub napadl ostrými zbraněmi několik lidí na polském učilišti, policie ho krátce po činu zadržela.
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Témata:
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