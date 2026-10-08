Další útok na základní škole: Žák (15) pobodal dva lidi!
Další útok na škole otřásl Polskem. Patnáctiletý žák základní školy nedaleko Wyszkowa napadl ostrým předmětem dva lidi a způsobil jim zranění. Policie ho zadržela. K incidentu došlo pouhý den po podobném útoku v regionu, při němž devatenáctiletý student zranil devět lidí a také sám sebe.
Na základní škole nedaleko Wyszkowa severovýchodně od Varšavy žák zaútočil ostrým předmětem a zranil dva lidi. Ve čtrvtek 8. října o tom podle agentury Reuters informoval polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. Policie podezřelého 15letého chlapce zadržela.
Útok se stal jen den poté, kdy v tom samém regionu 19letý student střední odborné školy zranil devět lidí a také sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla.
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