Staškov se loučí s oběťmi útoku na škole: Pohřeb učitelky Boženy a poslední vzkaz Nelce (†14)

Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.
Autor: Štěpánka Grofová - 
6. října 2026
11:43

Krvavý útok žáka Daniela (13) si na základní škole ve slovenském Staškově vyžádal dva životy. Učitelka Božena zemřela na místě, žákyně Nelka podlehla vážným zraněním o dva dny později v nemocnici. Tento týden čeká jejich rodiny poslední rozloučení. Boženu pohřbí v úterý, s Nelkou se blízcí rozloučí o den později.

Božena strávila ve škole velkou část svého profesního života. V minulosti ji vedla jako ředitelka, letos byla třídní učitelkou druháků. Zapojovala se také do kulturního života Staškova a aktivit spojených s odkazem slovenského herce Jozefa Kronera, jenž se v obci narodil. Její život skončil v úterý 29. září přímo ve škole.

Poslední rozloučení s Boženou proběhne ve 14 hodin v Kostele Navštívení Panny Marie ve Staškově.

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Rodina čekala na vydání těla

Smutečnímu obřadu předcházely nejasnosti kolem vydání těla učitelky rodině. Slovenský deník Nový Čas napsal, že měl dozorující prokurátor s povolením k pohřbu váhat. Krajská prokuratura v Žilině to ale důrazně odmítla.

Podle ní bylo po násilné smrti nutné nejprve provést soudnělékařskou pitvu a další nezbytné úkony. Prokurátor proto mohl vydání těla povolit až poté, co vyšetřovatelka a soudní lékaři potvrdili jejich dokončení. Souhlas s vydáním těla rodině nakonec udělil ve čtvrtek 1. října.

„Naše milované děvčátko“

O život Nelky lékaři po útoku ještě několik dní bojovali. Vrtulník ji v kritickém stavu přepravil do nemocnice v Martině, kde podstoupila léčbu vážných zranění. Ve čtvrtek 1. října ale přišla zpráva, že dívka zemřela.

Nyní její rodiče zveřejnili smuteční oznámení. „Naše milované děvčátko, život nám tě půjčil na chvíli, ale naše láska k tobě bude trvat navždy,“ stojí na parte. Poslední rozloučení s Nelkou se uskuteční ve středu 7. října.

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Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Pět dní před útokem volala škola policii

Zatímco rodiny pohřbívají své blízké, pokračuje vyšetřování okolností útoku. Případem se zabývá slovenský Úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie vyslechla několik svědků, přizvala znalce a prověřuje také motiv útoku.

Pozornost se soustředí rovněž na dění před osudným úterým. Už 24. září, tedy pět dní před útokem, přijala policie trestní oznámení ze školy kvůli předchozímu incidentu.

Postup policistů začal prověřovat Úřad inspekční služby. V pondělí 5. října se věc posunula dál. Podle serveru Topky.sk zahájila inspekce trestní stíhání pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Zatím ale nikoho konkrétního neobvinila.

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Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Staškov se loučí s Boženou (†61) a Nelkou (†14).
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.

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Štěpánka Grofová
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