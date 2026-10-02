Hrozivé video ze Slovenska: Erik (18) vyhrožoval žákům sekerou
Mladík měl v obci Čeľadice vyhrožovat dětem sekerou. Po konfliktu před základní školou měl jednomu ze žáků vyhrožovat, že ho zabije. Následně hrozil i útokem přímo ve škole. Policie ho už zadržela a obvinila z nebezpečného vyhrožování.
Mezi dětmi na základní škole v obci Čeľadice se šíří strach. Erik (18) se měl před školou dostat do konfliktu s jedním ze žáků a vzít do ruky sekeru. Tou pak dětem vyhrožoval.
Hrozivé video
Celý incident zachytil jeden ze žáků na mobil. Na videu je Erik se sekerou v ruce a z jeho slov běhá mráz po zádech. Jednomu z chlapců měl vyhrožovat, že ho přijde domů zabít. Ještě děsivější pak byla jeho další slova. Hrozil, že se sekerou přijde i do školy. „Buď sem dojde, nebo ho rozsekám sekerou. Má na výběr,“ zaznívá na nahrávce, kterou odvysílala TV JOJ.
Podle starosty Čeľadic Petera Pukana přitom nešlo o první konflikt mezi mladíkem a dětmi. Spor se táhne už několik let. Erik měl žáky šikanovat v době, kdy sám ještě chodil na základní školu. Tentokrát se ale situace vyhrotila. Krátce před incidentem se měl pohádat s jedním ze žáků. Došlo údajně i na facku a strkání. Chlapec poté nastoupil k rodičům do auta a odjel. Erik následně vzal sekeru a začal ostatním vyhrožovat.
Sekera na obranu
Sám mladík tvrdí, že sekeru vytáhl v sebeobraně. Podle jeho verze příběhu ho měl chlapec nejprve udeřit a vyhrožovat mu, že si na něj zavolá další kluky. „Šel s klukama, já jsem si vzal sekeru na vlastní obranu,“ uvedl. Přiznal ale, že situaci nezvládl. „Chytly mě nervy, záchvat, tak jsem udělal, jak jsem přemýšlel,“ obhajoval se. Jeho matka o incidentu podle svých slov vůbec nevěděla. V době, kdy k němu došlo, byla v práci. „Špatně se na to dívá, protože já jsem nevěděla, co udělal,“ řekla.
Mezitím už ale ve vesnici panovaly obavy. Mladík totiž podle starosty několik dní po incidentu zůstával na svobodě a pohyboval se po obci. Navíc bydlí jen několik metrů od školy. „Bavíme se tady o člověku, který dokáže za minutu přijít se sekerou do základní školy,“ upozorňoval starosta. Právě on po oznámení incidentu podal na policii trestní oznámení a začal situaci řešit jako zřizovatel školy. Od oznámení ale uběhlo několik dní, než přišel zásadní posun. Podle TV JOJ policisté mladíka nakonec zadrželi a následně byl obviněn z nebezpečného vyhrožování. Potvrdil to náměstek Krajské prokuratury v Nitře Jaroslav Maček.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.