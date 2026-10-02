Hrozivé video ze Slovenska: Erik (18) vyhrožoval žákům sekerou

Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.
Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.
Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.
Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.
Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.
Autor: Andrea Vídeňská - 
2. října 2026
15:18

Mladík měl v obci Čeľadice vyhrožovat dětem sekerou. Po konfliktu před základní školou měl jednomu ze žáků vyhrožovat, že ho zabije. Následně hrozil i útokem přímo ve škole. Policie ho už zadržela a obvinila z nebezpečného vyhrožování.

Mezi dětmi na základní škole v obci Čeľadice se šíří strach. Erik (18) se měl před školou dostat do konfliktu s jedním ze žáků a vzít do ruky sekeru. Tou pak dětem vyhrožoval. 

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Hrozivé video

Celý incident zachytil jeden ze žáků na mobil. Na videu je Erik se sekerou v ruce a z jeho slov běhá mráz po zádech. Jednomu z chlapců měl vyhrožovat, že ho přijde domů zabít. Ještě děsivější pak byla jeho další slova. Hrozil, že se sekerou přijde i do školy. „Buď sem dojde, nebo ho rozsekám sekerou. Má na výběr,“ zaznívá na nahrávce, kterou odvysílala TV JOJ.

Podle starosty Čeľadic Petera Pukana přitom nešlo o první konflikt mezi mladíkem a dětmi. Spor se táhne už několik let. Erik měl žáky šikanovat v době, kdy sám ještě chodil na základní školu. Tentokrát se ale situace vyhrotila. Krátce před incidentem se měl pohádat s jedním ze žáků. Došlo údajně i na facku a strkání. Chlapec poté nastoupil k rodičům do auta a odjel. Erik následně vzal sekeru a začal ostatním vyhrožovat.

Sekera na obranu

Sám mladík tvrdí, že sekeru vytáhl v sebeobraně. Podle jeho verze příběhu ho měl chlapec nejprve udeřit a vyhrožovat mu, že si na něj zavolá další kluky. „Šel s klukama, já jsem si vzal sekeru na vlastní obranu,“ uvedl. Přiznal ale, že situaci nezvládl. „Chytly mě nervy, záchvat, tak jsem udělal, jak jsem přemýšlel,“ obhajoval se. Jeho matka o incidentu podle svých slov vůbec nevěděla. V době, kdy k němu došlo, byla v práci. „Špatně se na to dívá, protože já jsem nevěděla, co udělal,“ řekla.

Mezitím už ale ve vesnici panovaly obavy. Mladík totiž podle starosty několik dní po incidentu zůstával na svobodě a pohyboval se po obci. Navíc bydlí jen několik metrů od školy. „Bavíme se tady o člověku, který dokáže za minutu přijít se sekerou do základní školy,“ upozorňoval starosta. Právě on po oznámení incidentu podal na policii trestní oznámení a začal situaci řešit jako zřizovatel školy. Od oznámení ale uběhlo několik dní, než přišel zásadní posun. Podle TV JOJ policisté mladíka nakonec zadrželi a následně byl obviněn z nebezpečného vyhrožování. Potvrdil to náměstek Krajské prokuratury v Nitře Jaroslav Maček.

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Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.
Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.
Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.
Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.
Mladík vyhrožoval žákům základní školy sekerou.

Témata:
šikanavýhrůžkyvyhrožováníSlovenskovyhrožování smrtípolicieTV JOJzákladní školasekerakonfliktČeľadice
Andrea Vídeňská
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