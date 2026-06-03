„To, že mladí lidé, děti, třeba i demonstrativně přikročí k tomu si sáhnout na život a je to z jejich strany obrovské volání o pozornost, která jim chybí, tak to se děje. Ale to, že tady se to dělo před očima spolužáků, to je něco zcela mimořádného,“ uvedl psycholog a psychoterapeut PhDr. Miloslav Čedík a pokračoval:
„Aby mladý člověk přikročil k takhle meznímu řešení, tak to už musí být ve svém prožívání na vysoké úrovní bezvýchodnosti a zoufalství. A ještě při tom být na očích ostatních, to by znamenalo získat neskutečnou pozornost. Mít potřebu obrovské pozornosti ostatních lidí za každou cenu. Znamená to jít úplně na samou hranu, abych vůbec nějakou pozornost získal.“
Dlouhodobý tlak
Podle rodičů nešťastného žáka docházelo na škole k šikaně. Přímo s ním se ale neměl žádný problém řešit. Chlapci naštěstí bylo včas zabráněno v dokonání pokusu o sebevraždu a byl předán do péče lékařů.
„Je potřeba se zamýšlet nad životem toho kluka. Jeho prožívání v poslední chvíli muselo být velmi silně zasažené, když přikročil k tomuhle činu. Neočekával bych, že by to bylo úplně zkratovité jednání. Spíš bych myslel, že byl pod dlouhodobým tlakem,“ podotkl psycholog.
Otřes i pro spolužáky
„Naše škola v současné době prožívá náročné období – pokus o sebevraždu našeho žáka, ke kterému došlo 1. června přímo ve škole. Jsme událostí zasaženi a naše myšlenky jsou s rodinou našeho žáka,“ uvedla na stránkách školy ředitelka Věra Babicová.
Vidět takovou událost v přímém přenosu je trauma a událost může vyvolat velmi silné stresové reakce. „Je zcela na místě, aby se dětem dostala odborná péče, aby o těch věcech mohly mluvit, aby proběhlo vlídné přijetí a porozumění. Neutíkat od tématu, ale naopak bavit se o tom, jak třída událost vnímá. Na místě je velká citlivost, vnímavost a v některých případech i individuální intenzivnější péče. Nejen pro děti, ale i pedagogy a rodiče,“ dodal Čedík a dodal varování:
„Měli bychom se zajímat o naše děti, v mnoha případech opravdu nejsou ošetřeny včas. Máme mnoho dětí, v jejichž životě a prožívaní se stanou nepříjemné věci a my nejsme nablízku. Neumíme včas dát pomocnou ruku a to je opravdu alarmující.“
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
VIDEO: Psycholog Miloslav Čedík o šikaně na ZŠ v Hodoníně. Případ není ojedinělý. Dynamika v praxi je tak veliká, že to nestíháme.
Expert o šikaně v Hodoníně. Případ není ojedinělý. Dynamika v praxi je tak veliká, že to nestíháme Bára Holá, Lukáš Červený