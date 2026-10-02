Informaci na svém facebookovém profilu zveřejnil reportér Michal Janotka. Podle jeho informací existují videozáznamy, které zachycují ženu, jak míří právě tímto směrem. „Podle dalších informací se policisté a služební psi k původní stopě později znovu vrátili a právě v této oblasti mělo být tělo nalezeno,“ uvedl Janotka. Policie podle něj v současné době provádí DNA testy.
„V tuto chvíli nelze potvrdit jakoukoliv totožnost či další informace k nálezu těla,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Ve Frýdku-Místku už měsíc probíhá pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové (38). Policie uvedla, že žena nebyla psychicky v pohodě a zmizela nestandardně. Zveřejnila i jednu z jejích posledních fotografií.
Rozsáhlé pátrání na ploše zhruba 220 km2 nepřineslo dosud žádnou odpověď. Ženu hledá rodina, přátelé i na šest desítek policistů. Ti pročesali beskydské vršky i přehrady Žermanice a Olešná. Policisté prošli 15 km dlouhý úsek podél vodního koryta Ostravice, 25 km kolejišť a propátrali více než 500 hektarů volné plochy, prolezli mostní konstrukce, výpustě.
Zda by měl nález mrtvoly souviset s pátráním po zmizelé Janě zatím není možné potvrdit. Celý případ nadále sledujeme.