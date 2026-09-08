Hoch (†5) uhořel v hyperbarické komoře: Trest kvůli zásadnímu selhání
Pětiletý Thomas Cooper zemřel během terapie v hyperbarické komoře, kde stačila jediná jiskra a prostor naplněný kyslíkem se během okamžiku změnil v ohnivou past. Více než rok a půl po jeho smrti padl první trest. Bývalý šéf bezpečnosti kliniky Jeffrey Mosteller stráví za mřížemi nejméně 19 měsíců. Soudce při vynesení rozsudku nešetřil kritikou.
Mosteller si trest vyslechl v pondělí 31. srpna u soudu v americkém Oakland County. Podle deníku Detroit Free Press dostal za neúmyslné zabití trest od 19 měsíců do 15 let vězení a přímo ze soudní síně ho odvedli v poutech. Obvinění z vraždy druhého stupně bylo v rámci dohody se státním zastupitelstvím staženo.
Soudce Kwamé Rowe při zdůvodnění rozsudku připomněl zásadní bezpečnostní opatření, jež klinika nepoužívala. Pacienti v hyperbarické komoře měli mít uzemňovací pásky odvádějící statickou elektřinu. Jejich používání vyžadovala bezpečnostní pravidla i návod výrobce zařízení.
Právě Mosteller měl přitom jako šéf bezpečnosti zajistit, aby se pravidla dodržovala. Bezpečnostní protokoly ale vědomě ignoroval a dovolil provoz zastaralého zařízení v rozporu s bezpečnostními standardy.
Soudce Rowe při vynesení rozsudku označil Mostellerův přístup za arogantní. Podle něj se bývalý šéf bezpečnosti choval, jako by bezpečnostním pravidlům rozuměl lépe než jejich autoři či výrobce zařízení. Zdůraznil také, že použití předepsaných uzemňovacích pásků mohlo Thomasově smrti zabránit.
Jediná jiskra a komora vzplála
Thomas přišel 31. ledna 2025 do zařízení Oxford Center ve městě Troy v Michiganu. Podstupoval tam hyperbarickou oxygenoterapii kvůli ADHD a spánkové apnoi. Během procedury uvnitř přetlakové komory vypukl požár.
Vyšetřování ukázalo na statickou elektřinu. V prostředí s vysokou koncentrací kyslíku stačila jiskra a uvnitř komory během několika sekund vyšlehly plameny. Chlapcova matka stála poblíž a zoufale se ho snažila dostat ven. Při pokusu otevřít rozpálenou komoru utrpěla popáleniny rukou a paží. Synovi už ale pomoci nedokázala.
Mostellerova advokátka Alona Sharonová u soudu připustila, že její klient udělal strašlivou chybu. Zdůraznila však, že chlapci nechtěl ublížit a vzhledem k předchozímu provozu bez podobné nehody věřil, že je způsob práce na klinice bezpečný.
Další tři čekají na soud
Mosteller je prvním ze čtyř obviněných pracovníků centra, jehož případ skončil trestem. Před soudem mají stanout také šéfka zařízení Tamela Petersonová (59), provozní manažer Gary Marken (67) a obsluha komory Aleta Moffittová (61).
Thomasovi rodiče se vynesení prvního rozsudku nezúčastnili. Podle žalobce zatím nejsou ve stavu, aby dokázali přijít k soudu a veřejně o smrti syna mluvit. Vedle trestního řízení pokračuje také civilní spor rodiny s klinikou a výrobcem hyperbarické komory.
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