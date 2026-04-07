Petr na náměstí v Jevíčku ubodal partnerku desítkami ran! Soud ho poslal do vězení na 17 let

Autor: ČTK - 
7. dubna 2026
11:22

Pražský vrchní soud poslal Petra Gryce, který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na 17 let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit rodině zavražděné ženy tři miliony korun. Odvolací senát tak potvrdil lednový verdikt královéhradeckého krajského soudu a zamítl Grycovo odvolání. Pravomocně ho odsoudil za vraždu spáchanou obzvlášť surovým způsobem. Šestatřicetiletý muž se k činu přiznal.

Vrchní soud se případem zabýval již podruhé. První verdikt, podle kterého nebyl muž kvůli duševní poruše způsobené užíváním drog za čin odpovědný, zrušil. Znalec v revizním posudku uvedl, že Gryc netrpěl poruchou s bludy. Muž byl dlouhodobým uživatelem metamfetaminu a v minulosti se pod jeho vlivem velmi závažného jednání dopustil.

Muž v odvolání tvrdil, že by soud měl posoudit jeho skutek jako zabití. „Byl to důsledek dlouhodobého příkoří, které mu partnerka způsobovala,“ uvedla jeho advokátka. Gryc doplnil, že ho žena připravila o dva byty a vytvářela na něj několik let veliký tlak, aby ji neopouštěl. Právnička uvedla, že by tak měl být potrestán nižším trestem v rozmezí od tří do deseti let.

Muž ubodal partnerku 31 ranami dýkou, čin zaznamenaly pouliční kamery. Poté z místa odešel, policisté ho po pátrací akci zadrželi následující den. Je ve středním věku, přičemž drogy bral od svých 16 let, převážně pervitin a marihuanu.

Podle prvního znaleckého posudku si Gryc postupně způsobil trvalou poruchu s bludy a v době napadení družky měl zcela vymizelé ovládací i rozpoznávací schopnosti. Kvůli bludům si myslel, že ho partnerka tajně natáčí a videa s jejich sexuálním stykem sdílí na internetové pornografické stránky. Věřil také, že její známí mu podávají opiáty a provádějí na něm tajný výzkum. Revizní znalec ale uvedl, že opakované užívání pervitinu přivodilo muži psychotické stavy. Neznamená to ale podle něj, že by nebyl za své činy odpovědný. Muž u prvoinstančního soudu svého činu litoval a usiloval o ústavní ochrannou léčbu namísto detence.

Video  Pátrání po podezřelém z vraždy ženy v Jevíčku a jeho zadržení v Brně.  - PČR
Video se připravuje ...

Témata:
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_6270639 ( 7. dubna 2026 12:43 )

Za dobré chování je za pár let venku.

beda88 ( 7. dubna 2026 12:23 )

nuuuuu, sám se do toho stavu přivodil, nevím proč to brát jako polehčující okolnost. 👎

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Ester Ledecká: Rozchod s tenistou Robinem. Došlo na střelbu
Ester Ledecká: Rozchod s tenistou Robinem. Došlo na střelbu
Aha!
Vejce jsou dokonalá potravina. Víte, kolik jich vaše tělo skutečně potřebuje?
Vejce jsou dokonalá potravina. Víte, kolik jich vaše tělo skutečně potřebuje?
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte autosedačku CYBEX v hodnotě 4650 Kč!
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Škoda Kamiq za 250 tisíc? Indická verze stojí polovinu toho co v Česku. Evropský trh brzdí přísná pravidla
Škoda Kamiq za 250 tisíc? Indická verze stojí polovinu toho co v Česku. Evropský trh brzdí přísná pravidla
e15
Majitelka Budějovic promluvila: Odsoudila chování Jelena, důvody odvolání trenéra
Majitelka Budějovic promluvila: Odsoudila chování Jelena, důvody odvolání trenéra
iSport
Zmatek v řadách Trumpova kultu aneb Přerod z uctívání mírotvorce k deziluzi z válečného štváče
Zmatek v řadách Trumpova kultu aneb Přerod z uctívání mírotvorce k deziluzi z válečného štváče
Reflex
Mezi deštěm a pintou piva aneb Divoká krása západního Irska
Mezi deštěm a pintou piva aneb Divoká krása západního Irska
Lidé a země