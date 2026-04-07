Petr na náměstí v Jevíčku ubodal partnerku desítkami ran! Soud ho poslal do vězení na 17 let
Pražský vrchní soud poslal Petra Gryce, který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na 17 let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit rodině zavražděné ženy tři miliony korun. Odvolací senát tak potvrdil lednový verdikt královéhradeckého krajského soudu a zamítl Grycovo odvolání. Pravomocně ho odsoudil za vraždu spáchanou obzvlášť surovým způsobem. Šestatřicetiletý muž se k činu přiznal.
Vrchní soud se případem zabýval již podruhé. První verdikt, podle kterého nebyl muž kvůli duševní poruše způsobené užíváním drog za čin odpovědný, zrušil. Znalec v revizním posudku uvedl, že Gryc netrpěl poruchou s bludy. Muž byl dlouhodobým uživatelem metamfetaminu a v minulosti se pod jeho vlivem velmi závažného jednání dopustil.
Muž v odvolání tvrdil, že by soud měl posoudit jeho skutek jako zabití. „Byl to důsledek dlouhodobého příkoří, které mu partnerka způsobovala,“ uvedla jeho advokátka. Gryc doplnil, že ho žena připravila o dva byty a vytvářela na něj několik let veliký tlak, aby ji neopouštěl. Právnička uvedla, že by tak měl být potrestán nižším trestem v rozmezí od tří do deseti let.
Muž ubodal partnerku 31 ranami dýkou, čin zaznamenaly pouliční kamery. Poté z místa odešel, policisté ho po pátrací akci zadrželi následující den. Je ve středním věku, přičemž drogy bral od svých 16 let, převážně pervitin a marihuanu.
Podle prvního znaleckého posudku si Gryc postupně způsobil trvalou poruchu s bludy a v době napadení družky měl zcela vymizelé ovládací i rozpoznávací schopnosti. Kvůli bludům si myslel, že ho partnerka tajně natáčí a videa s jejich sexuálním stykem sdílí na internetové pornografické stránky. Věřil také, že její známí mu podávají opiáty a provádějí na něm tajný výzkum. Revizní znalec ale uvedl, že opakované užívání pervitinu přivodilo muži psychotické stavy. Neznamená to ale podle něj, že by nebyl za své činy odpovědný. Muž u prvoinstančního soudu svého činu litoval a usiloval o ústavní ochrannou léčbu namísto detence.
