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Dva mrtví po pádu letadla na festivalu: Holčička (3) bojuje o život
Na letecké show v Bádensko-Württembersku v Německu došlo k tragické nehodě letadla. Při havárii zemřeli dva lidé, další dva záchranáři převezli s těžkým zraněním do nemocnice.
Letadlo se na letecké show zřítilo do pole asi 100 metrů od ranveje. V letadle cestovala rodina z Birkenau. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, a to včetně dvou vrtulníků.
Při nehodě zahynul 67letý pilot a 76letý otec. S vážným zraněním skončila v nemocnici manželka a tříletá holčička, uvedl deník Bild. Z jakého důvodu letoun Robin DR400/180 havaroval, není v tuto chvíli zřejmé.
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