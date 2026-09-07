Otřesné záběry z Košic: Spletla si pedál, srazila holčičku!
Děsivou nehodu v centru slovenských Košic zachytila bezpečnostní kamera. Řidička mercedesu při parkování vyjela na chodník a srazila holčičku (6), jež šla kolem se svou matkou. Dítě utrpělo vážná zranění a skončilo v nemocnici. Podle dostupných informací si žena měla splést plynový pedál s brzdou.
K nehodě došlo v úterý 1. září dopoledne před jedním z hotelů v centru Košic. Po chodníku právě procházela žena se svou šestiletou dcerou. V tu chvíli se směrem k nim rozjel mercedes.
Dramatické okamžiky zachytila kamera umístěná uvnitř hotelu. Na záběrech je vidět auto stojící před budovou a matka s dítětem na chodníku. Vůz se náhle rozjede dopředu, vjede na chodník a holčičku srazí. Mercedes pokračuje až ke schodům před budovou. Podle informací televize JOJ utrpěla dívka zlomeninu pánve a poranění sleziny a plic.
Spletla si pedály?
Řidička měla při parkovacím manévru místo brzdy sešlápnout plyn. Přesnou příčinu nehody však policie nadále vyšetřuje.
Zranění dítěte jsou podle policie natolik vážná, že předpokládaná doba léčení přesahuje 42 dní. Přesnější aktuální informace o zdravotním stavu holčičky nemocnice veřejně neposkytla.
Žena přišla o řidičák
Policisté řidičku po nehodě podrobili dechové zkoušce na alkohol i orientačnímu testu na omamné a psychotropní látky. Oba testy vyšly negativně.
Policie ženě na místě zadržela řidičský průkaz a zakázala jí pokračovat v jízdě. Případ převzal vyšetřovatel kriminální policie a zahájil trestní stíhání pro ublížení na zdraví. Přesnou příčinu nehody i míru zavinění policisté dál zjišťují.
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