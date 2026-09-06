Divočáci řádili na jihu Čech: Dvě noční nehody si vyžádaly zraněné

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Jiří Čada / Blesk)
Aktualizováno -
6. září 2026
10:51
Autor: ČTK - 
6. září 2026
10:20

Hned dvě nehody s divokými prasaty řešili v noci jihočeští policisté. U Branišova na Českobudějovicku se osobní auto srazilo s divočákem a tři lidé se zranili. Další střet se stádem čtyř až šesti divočáků na dálnici D3 u Dynína se obešel bez zranění. Následky nehody ale na několik hodin zastavily provoz směrem na Prahu.

Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala tři zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Další nehoda se stádem divočáků pak zastavila v noci na neděli na několik hodin provoz na dálnici D3. Obešla se bez zranění, řekl dnes ráno ČTK mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.

Řidiči Fordu na silnici z Branišova do Českých Budějovic vběhlo v sobotu po 22:00 do cesty několik divokých prasat. Třiadvacetiletý řidič už nemohl střetu zabránit. „Vozidlo bylo po střetu odmrštěno vpravo na betonovou výpusť, o kterou se otočilo proti směru jízdy a zůstalo stát,“ uvedl Šupík.

Jeden ze zraněných zůstal ve vozidle zaklíněný, vyprostit ho museli hasiči. S podezřením na vážná mnohočetná poranění ho záchranáři dopravili do nemocnice. „Zbylí dva muži utrpěli lehká až středně těžká zranění,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Škoda podle policie přesáhne 80.000 korun.

Druhá nehoda se stala kolem 21:00 na 112. kilometru dálnice D3 u Dynína na Českobudějovicku. Osmačtyřicetiletému řidiči osobního vozidla značky Kia zde z pravé strany vběhla před vozidlo nejméně čtyři divoká prasata. Řidič již nedokázal střetu zabránit a poté následně narazil do svodidel. Dopravní nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Škodu policisté předběžně vyčíslili na nejméně 500.000 korun.

Kvůli vyšetřování dopravní nehody byla dálnice D3 ve směru na Prahu uzavřena. Provoz byl obnoven až krátce před půlnocí.

Při střetu dvou osobních aut v Bojkovicích na Uherskohradišťsku zemřela řidička jednoho z vozidel.
Tragický začátek víkendu na silnicích: Čelní střet, smrtelná nehoda tříkolky a hromadná srážka pěti aut!

 

Témata:
uzavírkasrážka se zvěřídivoké praseokres České BudějoviceautomobilBranišovDálnice D3Dynínnehodazranění
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Tajná láska Prachaře odhalena a Sara to tedy není
Tajná láska Prachaře odhalena a Sara to tedy není
Aha!
Týdenní horoskop od 7. do 13. září pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 7. do 13. září pro všechna znamení
Dáma
RECEPT: Tiramisu dezert. Luxusní pohoštění pro nedělní návštěvu, které připravíte během chvíle
RECEPT: Tiramisu dezert. Luxusní pohoštění pro nedělní návštěvu, které připravíte během chvíle
Maminka
Máte ho v šuplíku i vy. 7 nečekaných způsobů, jak letos nosit obyčejný šátek
Máte ho v šuplíku i vy. 7 nečekaných způsobů, jak letos nosit obyčejný šátek
Ženy
Zapomeňte na 10 000 kroků. Studie ukazuje, co je pro zdraví opravdu důležité
Zapomeňte na 10 000 kroků. Studie ukazuje, co je pro zdraví opravdu důležité
Moje zdraví
Zdivočelá politika vs. prezidentský klid. Proč Petrovi Pavlovi roste popularita i přes útoky koalice
Zdivočelá politika vs. prezidentský klid. Proč Petrovi Pavlovi roste popularita i přes útoky koalice
e15
Tohle mu manželka neradila: zbytečná patička do hlavy. Jak Chorý atakoval Hrdinu...
Tohle mu manželka neradila: zbytečná patička do hlavy. Jak Chorý atakoval Hrdinu...
iSport
Přelomové volby v Německu: AfD dnes útočí na absolutní většinu, slibuje obrat k Rusku
Přelomové volby v Německu: AfD dnes útočí na absolutní většinu, slibuje obrat k Rusku
Reflex
Eva Schrollová: Učím se od cestování abstinovat, ale nejde mi to
Eva Schrollová: Učím se od cestování abstinovat, ale nejde mi to
Lidé a země