Divočáci řádili na jihu Čech: Dvě noční nehody si vyžádaly zraněné
Hned dvě nehody s divokými prasaty řešili v noci jihočeští policisté. U Branišova na Českobudějovicku se osobní auto srazilo s divočákem a tři lidé se zranili. Další střet se stádem čtyř až šesti divočáků na dálnici D3 u Dynína se obešel bez zranění. Následky nehody ale na několik hodin zastavily provoz směrem na Prahu.
Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala tři zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Další nehoda se stádem divočáků pak zastavila v noci na neděli na několik hodin provoz na dálnici D3. Obešla se bez zranění, řekl dnes ráno ČTK mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
Řidiči Fordu na silnici z Branišova do Českých Budějovic vběhlo v sobotu po 22:00 do cesty několik divokých prasat. Třiadvacetiletý řidič už nemohl střetu zabránit. „Vozidlo bylo po střetu odmrštěno vpravo na betonovou výpusť, o kterou se otočilo proti směru jízdy a zůstalo stát,“ uvedl Šupík.
Jeden ze zraněných zůstal ve vozidle zaklíněný, vyprostit ho museli hasiči. S podezřením na vážná mnohočetná poranění ho záchranáři dopravili do nemocnice. „Zbylí dva muži utrpěli lehká až středně těžká zranění,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Škoda podle policie přesáhne 80.000 korun.
Druhá nehoda se stala kolem 21:00 na 112. kilometru dálnice D3 u Dynína na Českobudějovicku. Osmačtyřicetiletému řidiči osobního vozidla značky Kia zde z pravé strany vběhla před vozidlo nejméně čtyři divoká prasata. Řidič již nedokázal střetu zabránit a poté následně narazil do svodidel. Dopravní nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Škodu policisté předběžně vyčíslili na nejméně 500.000 korun.
Kvůli vyšetřování dopravní nehody byla dálnice D3 ve směru na Prahu uzavřena. Provoz byl obnoven až krátce před půlnocí.
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