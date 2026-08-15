Eva spala pod širákem na festivalu: Ráno ji přejelo auto
Vážná nehoda poznamenala festival Hacienda Barcelona na Českobudějovicku. Auto přejelo účastnici Evu, která spala pod širákem. S těžkými zraněními skončila v nemocnici.
V sobotu 8. srpna ráno se nedaleko areálu střetlo auto s účastnicí festivalu. Žena v tu chvíli spala venku pod širým nebem. Za volantem seděl člověk, jenž s festivalem neměl nic společného. Podle informací deníku Budějická drbna nyní řeší okolnosti střetu policie. Eva utrpěla vážná mnohočetná zranění a na místo vyrazily pozemní posádky záchranné služby.
„Záchranáři měli v péči ženu středního věku, která utrpěla vážná mnohočetná poranění. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla letecky transportována do českobudějovické nemocnice,“ popsal mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Eva dál bojuje v nemocnici
Festival Hacienda Barcelona se ve Starých Hutích konal 7. a 8. srpna. Šlo o sedmý ročník hudebního minifestivalu s desítkami vystupujících. Organizátoři se několik dní po nehodě ozvali na facebooku a zveřejnili bližší informace o zraněné ženě. Z jejich vyjádření vyplývá, že Eva zůstává v nemocnici.
„Eva od té doby statečně bojuje v nemocnici. Je nám to velice líto a chceme vyjádřit podporu hlavně Evě a také její rodině. Věnujte prosím Evě myšlenku či modlitbu,“ napsal organizační tým.
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