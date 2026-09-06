Tragická sobota na Rakovnicku: Dva mrtví při nehodách, řidič v autě narazil do stromu, druhý zemřel na tříkolce

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: HZS Ústeckého kraje )
Autor: ČTK - 
6. září 2026
07:47

Řidič osobního auta nepřežil v sobotu večer u Lubné na Rakovnicku náraz do stromu. Ve voze cestoval sám, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa

Nehoda na silnici druhé třídy mezi Pavlíkovem a Rakovníkem byla oznámená v sobotu krátce před 21:00. "Šlo o havárii osobního auta do stromu, řidič na místě svým zraněním bohužel podlehl," řekl Truxa. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.

V sobotu šlo o druhou tragickou nehodu na Rakovnicku. Dopoledne zemřel při havárii motorové tříkolky u Kolešova její řidič.

Soud zamítl žádost Mackenzie Shirillaové o přezkoumání případu, doživotní trest stále platí.
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Témata:
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