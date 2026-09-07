Poprvé do zařízení Fakultní nemocnice zavítala před 43 lety, den před 21. narozeninami. „Viděla jsem tehdy televizní přenos, kde se oceňovali dárci krve, což mě inspirovalo. Se spolužačkou jsme následně vyrazily darovat,“ líčila Miriam Šterclová.
Při odběru se obě ženy seznámily se studenty ostravské průmyslovky. „Byl mezi nimi i můj tehdy budoucí první manžel. O rok později jsem si ho vzala,“ usmála se dárkyně. Kromě lásky našla v darování i své poslání.
Mimořádně dramatický rok
Miriam Šterclová neváhala zamířit do křesla ani během dramatických událostí v roce 2008. Nejprve po srážce tramvají ve Vřesině, kdy zemřeli tři lidé a 40 jich bylo zraněné, a pak o čtyři měsíce později po havárii rychlíku ve Studénce. Tam zemřelo osm lidí a ke stovce jich bylo zraněných.
„Společně s ostatními dárci jsme ani nečekali na oficiální výzvu a ihned jsme přišli darovat. Pamatuji si na velký nápor lidí. Tehdy jsem si naplno uvědomila, že „Daruj krev – zachráníš život“ není jen fráze,“ podotkla.
Odběry nebolí
Na zdolání mety 250 odběrů je hrdá. „Vůbec ale nejde o to ocenění, ale o fakt, že jsem mohla pomoci jiným lidem,“ řekla Miriam, která se snaží motivovat i své okolí. „Mnozí dávají na různé mýty, které se týkají třeba bolestivosti. Odběr přitom ale vůbec nebolí,“ ujistila.
Velký respekt k Miriam Šterclové chovají i zástupci Krevního centra FN Ostrava. „Její vytrvalost a ochota pomáhat je obdivuhodná. Velmi si toho vážíme a moc děkujeme za to, že svým příkladem motivuje k dárcovství i jiné lidi,“ říká zástupce primářky Martin Kořístka.
Nejen její, ale všech dárců krve, má obzvláště nyní velký význem. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících toti výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň.
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