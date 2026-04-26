„V 16 nebo 17 letech jsem chtěl psát básně, a tak trochu je i psal. O medicíně jsem neměl potuchy. Rozhodl jsem se pro ni na poslední chvíli. Už během studia jsem chtěl dělat chirurgii, a až později z toho vyšla kardiochirurgie,“ zavzpomínal na své počátky s poezií Radovan Jursa.
Básníkem však nikdy být nepřestal. „Poezie jsem se nikdy úplně nevzdal a chtěl jsem ji dělat taky. Témata? Ta existenciální, která se v různých variantách stále vracejí. Tedy láska a smrt,“ pokračoval muž, který má na kontě už čtyři básnické sbírky.
Píše o tom, co vidí
Své texty píše hlavně dopoledne po službách, kdy má doma klid. Myšlenky dává co nejdříve na papír, přesněji do počítače, ale především je nosí v hlavě a pracuje s nimi „za pochodu“.
„Píši o tom, co vidím kolem sebe. Hodně času trávím v nemocnici. Tím pádem píšu i tom, co zažívám tady. Mohu psát jen o tom, co se mě hluboce dotýká. Nemůžu psát poezii o něčem, co není ryze osobní. Navíc prožitky chirurga za mě nikdo jiný na papír nedá. Jsou autoři, co píší třeba o zahradě, protože tráví většinu času tam,“ usmál se kardiochirurg.
Srdce i bez romantiky
Jedno z témat, nad kterým přemýšlí, souvisí přímo s jeho profesí. „Už balzamovači ve starém Egyptě věděli, že srdce je střed člověka, zdroj energie, orgán, který souvisí se vším v těle. Jako lékaři a kněží současně vytvořili mýtus, který se za několik tisíc let proměnil v romantický symbol,“ řekl.
Radovan Jursa jako kardiochirurg srdce vnímá i jako symbol neromantický, jako pracovitý orgán. „Táhne to s námi až do samého konce. Za život se stáhne až tři miliardkrát, tahle neúnavnost mi jako symbol úplně stačí,“ vysvětlil.
Vítězství v Magnesia Litera
Nyní se dočkal obrovského úspěchu. Získal cenu Magnesia Litera v kategorii poezie. Odborná porota ocenila jeho nejnovější sbírku s názvem Koncept transparence. Vyzdvihla napětí, které v knize vzniká mezi básnickou a prozaickou výpovědí.
„Sbírka vznikala asi čtyři roky. Mám z ocenění radost. Je to povzbuzení do další tvorby. Ale těší mě, že z toho má radost i mé okolí, rodina, přátelé, kolegové,“ uzavřel Radovan Jursa.
VIDEO: Karel Hynek Mácha. Extravagantní podivín je autorem nádherných veršů i pikantního erotického deníku.
Karel Hynek Mácha. Extravagantní podivín je autorem nádherných veršů i pikantního erotického deníku Videohub