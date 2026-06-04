Na místo okamžitě vyrazily dvě lékařské posádky záchranné služby. „Jako první byl u dítěte pozemní tým z nedaleké základny. Ihned ho ošetřil a stabilizoval,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Vypadnout měl patrně ze třetího patra.
Současně vzlétl také vrtulník, který měl zajistit co nejrychlejší a zároveň šetrný převoz do specializovaného dětského traumatologického centra.
Chlapec byl při vědomí, ale kvůli silnému stresu a bolesti mu lékař musel podat léky na zklidnění, aby bylo možné provést potřebné ošetření.
„Posádka ho pak opatrně přenesla do sanitního vozu, podala mu kyslík, léky a uvedla do umělého spánku. Pak už za něj dýchal přístroj. Nato si malého pacienta převzali letečtí záchranáři," dodal Humpl.
Vrtulník ho s vážnými, mnohočetnými vnitřními zraněními, transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava, kde byl předán na urgentní příjem.
„Celou věcí se policisté nyní zabývají a vzhledem k tomu, že se jedná o osobu mladší 15 let, se nebudeme více vyjadřovat,“ uvedla policista Nikol Bočková.
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