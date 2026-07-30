Drama v Třebíči: Dívka (11) chtěla skočit ze střechy

Policisté dostali za pohotovou reakci ocenění.
Policisté dostali za pohotovou reakci ocenění.  (Autor: Policie)
Autor: Andrea Vídeňská - 
30. července 2026
11:30

Drama na střeše parkovacího domu v Třebíči dělilo od tragického konce jen několik vteřin. Mladá dívka ve špatném psychickém stavu stála na střeše a hrozilo, že skočí dolů. Pohotová reakce policistů ale přispěla k záchraně dětského života. 

Drama, které mohlo skončit tím nejhorším možným způsobem, se odehrálo 30. června na střeše parkovacího domu v Třebíči krátce po sedmé hodině večer. Na tísňovou linku přišlo oznámení z třebíčské nemocnice, že z oddělení utekla dětská pacientka. Policisté okamžitě vyrazili na místo. Tušili, že situace je vážná. Dívka byla ve špatném psychickém stavu a v minulosti si už ubližovala.

Vteřiny od katastrofy

Na místo dorazily dvě policejní hlídky z obvodního oddělení Třebíč. Policisté se rozdělili, aby dívku našli co nejrychleji. Pak přišel moment, který rozhodl o všem. Policista Marek Roupec dorazil na střechu parkovacího domu ve chvíli, kdy šlo o všechno. Před sebou uviděl mladou dívku. Ta stála nebezpečně blízko hrany a v zoufalství křičela, že si chce vzít život. Najednou se rozběhla směrem k okraji střechy. Její život visel doslova na vlásku.

Policista neváhal ani okamžik. V poslední chvíli ji dokázal zachytit a stáhnout zpět do bezpečí. Rychlá reakce zabránila tragédii, která mohla navždy změnit život dívce i její rodině.

Policisté dostali ocenění

Na střeše pak s kolegou Adamem Pospíšilem zůstali u dívky a snažili se ji uklidnit. Podařilo se jim ji přesvědčit, aby nastoupila do služebního auta. Ale stále nebylo vyhráno. Až díky citlivému přístupu policistky z druhé hlídky se dívku podařilo zklidnit a bezpečně předat do péče zdravotníků.

Za rychlou reakci a záchranu dívky policisté dostali ocenění od krajského policejního ředitele. Ten jim předal plaketu a odměnu za statečný zásah. „Tito kolegové dělají dobré jméno celému policejnímu sboru. Jsem velice rád, že se na ně můžeme spolehnout i při tak mimořádně vyhrocených situacích,“ uvedl krajský policejní ředitel Miloš Trojánek.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.

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Policisté z Ostravy zachránili dívku, která vyhrožovala sebevraždou.
Zdroj: PČR

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Andrea Vídeňská
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