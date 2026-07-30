Vendulku (5) s autismem otec zamkl v autě: Celou noc strávil v hospodě!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Štěpánka Grofová - 
30. července 2026
10:00

Holčičku s autismem našli policisté v noci zamčenou v autě před hospodou, zatímco její otec spal opilý uvnitř. Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková Blesku popsala, jak se dívce v Klokánku dařilo a proč se nakonec vrátila do péče svého otce.

Vendulku našli policisté ve tři hodiny ráno zamčenou v autě před hospodou. Její otec mezitím vyspával uvnitř podniku. Po zásahu policie putovala holčička do Klokánku.

Na její příběh upozornil server Deník. Blesk následně oslovil předsedkyni Fondu ohrožených dětí a ředitelku Klokánku v Hostivicích Hanku Kupkovou.

Když Vendulka do zařízení dorazila, téměř nemluvila, seděla v koutě a opakovaně se kývala. Její otec podle pracovníků Klokánku projevy autismu považoval spíše za nevychovanost než za zdravotní stav.

Během tří až čtyř měsíců v bezpečném prostředí Klokánku se však její stav výrazně zlepšil. „Taková proměna samozřejmě není ze dne na den. Tyto děti se zpočátku všeho bojí,“ uvedla Kupková. Podle ní potřebují děti s autismem především pochopení a trpělivou péči, nikoliv odsuzování. Právě díky tomu se jejich stav může výrazně zlepšit.

Soud ji vrátil zpět k otci

Přesto se příběh nevyvíjel podle představ pracovníků zařízení. Soud totiž rozhodl, že se Vendulka vrátí zpět do péče svého otce, který měl mezitím splnit požadované bytové a sociální podmínky. Od návratu holčičky už Klokánek nemá žádné informace o tom, jak se jí daří.

Kupková zároveň upozornila, že možnosti zařízení jsou v podobných případech omezené. Klokánek není účastníkem soudního řízení, soudu proto může předložit pouze zprávu o dítěti nebo své podněty. Nemůže podávat návrhy ani se proti rozhodnutí odvolat, což pracovníky zařízení velmi mrzí.

Lhostejnost okolí dětem může ublížit

Veřejnost podle Kupkové může podobným případům pomoci hlavně tím, že nebude přehlížet varovné signály ve svém okolí. „V tomto případě byla pětiletá holčička jako neviditelná. To přece nezačalo až nocí, kdy zůstala zamčená v autě. Takové věci se dějí dlouhodobě a okolí si jich často nevšímá,“ řekla Blesku.

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Otec holčičku přivazoval k židli, aby se nenaučila chodit, popisuje šokující příběhy z Klokánku Hanka Kupková.
Zdroj: Sandra Novotná, Dana Ottopalová

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Štěpánka Grofová
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