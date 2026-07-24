Kloučka (†3) u Žatce umlátil vlastní táta!? Dohra děsivého případu
Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy batolete na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. Případem zasažená obec mezitím dospěla k dohodě o odkupu problémového objektu, kde chce vybudovat byty i komunitní centrum.
Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy dítěte na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. Šestadvacetiletému muži hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Informoval o tom mluvčí policie Kamil Marek. Událost se stala 3. března večer. Mezi obětí a obviněným je příbuzenský vztah. Muž byl podle předběžných výsledků toxikologického zkoumání pod vlivem alkoholu i drog. Obec obnovila jednání o odkupu problémové ubytovny, řekla dnes ČTK Michaela Majerová, místostarostka obce Lipno, pod niž Drahomyšl spadá.
Záchranáři byli na místo přivoláni ve 21:00. Po resuscitaci vrtulník transportoval dítě narozené v roce 2023 do pražské nemocnice. Policisté den poté informovali o úmrtí batolete. Podle informací médií je obviněným otec dítěte. Skončil ve vazbě.
Obec usilovala o odkoupení objektu. V budově uprostřed vesnice žijí problémoví obyvatelé, kteří narušují v obci klid. Majitelé požadovali nejprve 30 milionů korun, pak slevili na 27 milionů korun. Obec tehdy nebyla schopná částku zaplatit. Po dalších jednáních, tentokrát s hlavním majitelem, se strany na odkupu ubytovny předběžně dohodly. Majerová uvedla, že se obec domluvila na částce 7,6 milionu korun. Po sepsání smlouvy bude odkup schvalovat zastupitelstvo, které se sejde asi za tři týdny. Ubytovnu má obec podle dohody převzít bez nájemníků. Část se již odstěhovala.
Ubytovna v obci desítky let sloužila pracovníkům, kteří jezdili na chmelové brigády. Do rukou nových majitelů se dostala loni na podzim. Od té doby patrovou budovu obývají sociálně slabé rodiny. Na podzim se objekt prodával asi za 14 milionů korun, což je stejná částka jako rozpočet obce. Také proto tehdy obec o odkup neusilovala. Majitelé však podle Majerové koupili budovu za méně než polovinu.
Vedení obce má v plánu v objektu zřídit komunitní centrum, startovací byty pro mladé a také byty pro seniory.
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