Táta dítěte se vůbec nerozpakoval vyrazit pro svého potomka po značném posilnění lihovinami. „Přivolaní strážníci u něj při dechové zkoušce zjistili dvě promile alkoholu. Na místo byla proto přivolána matka dítěte i sociální pracovnice,“ řekla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

Ilustrační foto.
A právě sázka na sociální pracovnici se ukázala jako velmi důležitá. Máma se totiž do školky sice dostavila, ale už od pohledu vypadala, že je na tom ještě hůř, než její partner. Také ona se proto musela okamžitě podrobit dechové zkoušce.

Ta vyzněla doslova šíleně. „Přístroj jí naměřil přes tři a půl promile alkoholu. Navíc vyšlo najevo, že doma nechala samotné dítě (3),“ upozornila Rigó. Vzhledem k tomu, že ani jeden z rodičů nebyl ve stavu, aby se o děti postaral, skončily obě v dočasné péči OSPOD. Ten se bude případem i nadále zabývat.

VIDEO: Žena v Břeclavi si spletla městské záhony se supermarketem (listopad 2025).

Video
Video se připravuje ...

Žena v Břeclavi si spletla městské záhony se supermarketem (listopad 2025). Městská policie Břeclav