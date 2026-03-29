Táta dítěte se vůbec nerozpakoval vyrazit pro svého potomka po značném posilnění lihovinami. „Přivolaní strážníci u něj při dechové zkoušce zjistili dvě promile alkoholu. Na místo byla proto přivolána matka dítěte i sociální pracovnice,“ řekla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.
Ta vyzněla doslova šíleně. „Přístroj jí naměřil přes tři a půl promile alkoholu. Navíc vyšlo najevo, že doma nechala samotné dítě (3),“ upozornila Rigó. Vzhledem k tomu, že ani jeden z rodičů nebyl ve stavu, aby se o děti postaral, skončily obě v dočasné péči OSPOD. Ten se bude případem i nadále zabývat.
Žena v Břeclavi si spletla městské záhony se supermarketem (listopad 2025). Městská policie Břeclav