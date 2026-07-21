„Strejda Michal“ si v Liberci přišel do školky pro cizí holčičku: Trest ho ale nečeká

Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.
Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.
Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.
Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.
Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.
Autor: Štěpánka Grofová - 
21. července 2026
13:12

Policie uzavřela případ „strejdy Michala“, jenž chtěl odvést cizí dítě z mateřské školy v Liberci. Znalci tvrdí, že muž není nebezpečný. Zároveň však připouštějí, že podobný incident se může opakovat.

Incident se odehrál letos v lednu. Muž zazvonil u mateřské školy a tvrdil, že je „strejda Michal“. Požadoval vydání konkrétní holčičky, znal její jméno a zaměstnancům řekl, že ji odvede domů. Učitelky mu ale dítě odmítly předat, protože nefiguroval mezi oprávněnými osobami, a okamžitě přivolaly policii.

„Známá firma“

Policisté muže krátce po oznámení vypátrali a začali zjišťovat, co ho k takovému jednání vedlo. Během prověřování se navíc ukázalo, že nejde o ojedinělou událost. Lidé z okolí popisovali, že se podivín v lokalitě pohybuje řadu let, často oslovuje děti nebo si s nimi povídá přes plot školky. Kvůli posouzení jeho duševního stavu policie zadala vypracování psychiatrického znaleckého posudku. 

Není pedofil

Podle závěrů soudního znalce Jaroslav Tržického nejde o člověka, který by děti vyhledával ze sexuálních pohnutek nebo jim chtěl ublížit. Má velmi nízký intelekt, jeho rozumové schopnosti odpovídají přibližně devítiletému dítěti a rozpoznávací schopnosti jsou výrazně omezené. Právě proto si neuvědomuje nevhodnost svého chování ani to, jak na okolí působí. Kontakt s dětmi vyhledává proto, že se mezi nimi cítí lépe než mezi dospělými a trápí ho osamělost.

Přesto Tržický připustil, že se muž může v budoucnu znovu snažit navazovat kontakt s cizími dětmi, protože nedokáže správně odhadnout hranice přijatelného chování. Současně ale zdůraznil, že podle dosavadních poznatků nepředstavuje pro okolí nebezpečí a dítěti nechtěl ublížit.

Jak uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková pro CNN Prima NEWS, kriminalisté případ odložili pro nepříčetnost.

Video se připravuje ...
Adaptace na školku: Často si hůř zvykají rodiče
Zdroj: Videoredakce ženských webů

Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.
Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.
Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.
Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.
Z liberecké školky se pokusil podivín odvést dítě. Neuspěl, zaměstnanci zavolali policii.

Témata:
soudní znalecosamělostnepříčetnostintelektstrejda michalpoliciemateřská školaLiberec
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Stav Něrgešové se náhle zhoršil: Slova podpory Absolonové i Musila
Stav Něrgešové se náhle zhoršil: Slova podpory Absolonové i Musila
Aha!
Markéta (45): Sex s manželem klape skvěle, přesto usínám s otázkou, jaké by to bylo s jiným
Markéta (45): Sex s manželem klape skvěle, přesto usínám s otázkou, jaké by to bylo s jiným
Dáma
Horečka u kojence: Jak správně změřit teplotu a kdy ji srážet
Horečka u kojence: Jak správně změřit teplotu a kdy ji srážet
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Banka jako videohra. ČSOB a Mastercard spouští platformu pro děti
Banka jako videohra. ČSOB a Mastercard spouští platformu pro děti
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Obránce Slavie se zapojil do přípravy v Ďolíčku, Guardiola k repre?
Fotbalové přestupy ONLINE: Obránce Slavie se zapojil do přípravy v Ďolíčku, Guardiola k repre?
iSport
Babiš stále nestrávil ostudu v Ankaře. Spřádá teorie spiknutí a vyhlásil válku Ústavnímu soudu
Babiš stále nestrávil ostudu v Ankaře. Spřádá teorie spiknutí a vyhlásil válku Ústavnímu soudu
Reflex
Po stopách věrozvěstů: Na Cyrilometodějské stezce přibudou odpočívky i nocoviště
Po stopách věrozvěstů: Na Cyrilometodějské stezce přibudou odpočívky i nocoviště
Lidé a země