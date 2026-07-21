„Strejda Michal“ si v Liberci přišel do školky pro cizí holčičku: Trest ho ale nečeká
Policie uzavřela případ „strejdy Michala“, jenž chtěl odvést cizí dítě z mateřské školy v Liberci. Znalci tvrdí, že muž není nebezpečný. Zároveň však připouštějí, že podobný incident se může opakovat.
Incident se odehrál letos v lednu. Muž zazvonil u mateřské školy a tvrdil, že je „strejda Michal“. Požadoval vydání konkrétní holčičky, znal její jméno a zaměstnancům řekl, že ji odvede domů. Učitelky mu ale dítě odmítly předat, protože nefiguroval mezi oprávněnými osobami, a okamžitě přivolaly policii.
„Známá firma“
Policisté muže krátce po oznámení vypátrali a začali zjišťovat, co ho k takovému jednání vedlo. Během prověřování se navíc ukázalo, že nejde o ojedinělou událost. Lidé z okolí popisovali, že se podivín v lokalitě pohybuje řadu let, často oslovuje děti nebo si s nimi povídá přes plot školky. Kvůli posouzení jeho duševního stavu policie zadala vypracování psychiatrického znaleckého posudku.
Není pedofil
Podle závěrů soudního znalce Jaroslav Tržického nejde o člověka, který by děti vyhledával ze sexuálních pohnutek nebo jim chtěl ublížit. Má velmi nízký intelekt, jeho rozumové schopnosti odpovídají přibližně devítiletému dítěti a rozpoznávací schopnosti jsou výrazně omezené. Právě proto si neuvědomuje nevhodnost svého chování ani to, jak na okolí působí. Kontakt s dětmi vyhledává proto, že se mezi nimi cítí lépe než mezi dospělými a trápí ho osamělost.
Přesto Tržický připustil, že se muž může v budoucnu znovu snažit navazovat kontakt s cizími dětmi, protože nedokáže správně odhadnout hranice přijatelného chování. Současně ale zdůraznil, že podle dosavadních poznatků nepředstavuje pro okolí nebezpečí a dítěti nechtěl ublížit.
Jak uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková pro CNN Prima NEWS, kriminalisté případ odložili pro nepříčetnost.