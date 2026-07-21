Případ billboardového bosse podezřelého z vraždy: Důležitý svědek zemřel během vyšetřování

Českého podnikatele v Chorvatsku zavraždil Anton F.?
Českého podnikatele v Chorvatsku zavraždil Anton F.?
Alex B.
Alex B.
Alex B.
Autor: Štěpánka Grofová - 
21. července 2026
10:45

Zemřel jeden z nejdůležitějších svědků v kauze billboardového podnikatele Antona F. Muž, který policii popsal fungování sítě nelegálních billboardů i údajné zastrašování aktivistů, zemřel po mozkové příhodě. Anton F. je přitom nyní ve vazbě v Chorvatsku, kde čelí obžalobě z vraždy obchodního partnera z Česka.

Jindřich L. (†67), bývalý dlouholetý spolupracovník podnikatele Antona F., zemřel letos 17. května po mozkové příhodě. Muž patřil mezi klíčové svědky v případu nelegálních billboardů, protože po rozchodu s někdejším zaměstnavatelem začal otevřeně popisovat zákulisí jeho podnikání a vypovídal také před kriminalisty.

Anton F. v Česku čelí obvinění z několika trestných činů souvisejících s billboardovým byznysem. Kriminalisté jej stíhají mimo jiné kvůli vydírání, loupeži, omezování osobní svobody a dalším skutkům. Vinu dlouhodobě odmítá.

Popsal fungování celého systému

Jindřich L. pro podnikatele pracoval přibližně sedm let. Tvrdil, že se podílel na výrobě většiny reklamních ploch a dobře znal způsob, jakým se obcházela rozhodnutí úřadů.

Po odchodu z firmy začal veřejně popisovat, že billboardy měnily označení vlastníků a byly převáděny na různé společnosti, aby se vyhnuly pokutám či odstranění. Hovořil také o systému takzvaných bílých koní, na něž měly být zadlužené firmy přepisovány.

O svých zkušenostech promluvil v rozhovorech pro řadu médií. Později potvrdil, že své poznatky poskytl také policii. Na jeho úmrtí upozornil Český rozhlas Radiožurnál.

Mluvil i o zastrašování

Bývalý zaměstnanec zároveň detailně popsal okolnosti údajného pronásledování mladého aktivisty upozorňujícího úřady na nelegální billboardy.

„Byl jsem u toho, když punktoval chlapy na toho kluka z Lišova jménem Holub. Říkal, že na něj poslal trestní komando sekuriťáků z Budějovic a aby to nebylo na něj, odjede do Chorvatska,“ vypověděl. Anton F. jeho tvrzení odmítá a jakoukoli souvislost s údajným pronásledováním popírá.

Podle dřívějších zjištění Radiožurnálu navíc Anton F. v České republice vystupuje pod novou identitou. Na Slovensku měl působit pod jménem Anton Cvešper a figurovat v prostředí organizovaného zločinu. Za spolupráci s vyšetřovateli tehdy získal novou totožnost, pod níž se později usadil v Česku.

Jihočeští kriminalisté zatím nechtějí komentovat, zda úmrtí jednoho z klíčových svědků ovlivní další průběh vyšetřování. Mluvčí policie pouze uvedl, že případ nadále pokračuje a z taktických důvodů nebude poskytovat žádné bližší informace.

Ve vazbě v Chorvatsku

Anton F. je už téměř rok ve vazbě v Chorvatsku kvůli jiné, ještě závažnější kauze. Tamní vyšetřovatelé ho obžalovali z úkladné vraždy obchodního partnera, Čecha Alexe B. Muž loni zmizel během jejich společné plavby na moři.

Chorvatští kriminalisté se domnívají, že podnikatel svou oběť zavraždil kvůli lukrativním pozemkům u Slapské přehrady. Podle soudních dokumentů měl následně do člunu navrtat desítky otvorů, aby jej potopil a zahladil stopy. Tělo Alexe B. se dosud nenašlo a Anton F. všechna obvinění odmítá.

Českého podnikatele v Chorvatsku zavraždil Anton F.?
Českého podnikatele v Chorvatsku zavraždil Anton F.?
Alex B.
Alex B.
Alex B.

Témata:
smrtkauzavyšetřovánísvědekanton fbillboardový bosspolicieČeskoSlovenskoChorvatskoVodní nádrž SlapyČeský rozhlas RadiožurnálAlex B
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Stav Něrgešové se náhle zhoršil: Slova podpory Absolonové i Musila
Stav Něrgešové se náhle zhoršil: Slova podpory Absolonové i Musila
Aha!
Markéta (45): Sex s manželem klape skvěle, přesto usínám s otázkou, jaké by to bylo s jiným
Markéta (45): Sex s manželem klape skvěle, přesto usínám s otázkou, jaké by to bylo s jiným
Dáma
Horečka u kojence: Jak správně změřit teplotu a kdy ji srážet
Horečka u kojence: Jak správně změřit teplotu a kdy ji srážet
Maminka
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Outfit plný emocí: Kousky po těch, kteří nás opustili, léčí smutek
Ženy
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
Jak vyndat klíště: Vytočit, nebo vykývat? Podrobný návod krok za krokem
https://mojezdravi.zeny.cz/
Vzpomínka na pád ČSA děsí zaměstnance. Letiště Václava Havla přešlo do stávkové pohotovosti
Vzpomínka na pád ČSA děsí zaměstnance. Letiště Václava Havla přešlo do stávkové pohotovosti
e15
Expert Ruman vzpomíná na studium licence: Nesmíš kritizovat Vrbu, říkali mi
Expert Ruman vzpomíná na studium licence: Nesmíš kritizovat Vrbu, říkali mi
iSport
Babišovy papíry odhalily změnu strategie vůči Hradu. Tohle mu napsali jeho poradci
Babišovy papíry odhalily změnu strategie vůči Hradu. Tohle mu napsali jeho poradci
Reflex
Po stopách věrozvěstů: Na Cyrilometodějské stezce přibudou odpočívky i nocoviště
Po stopách věrozvěstů: Na Cyrilometodějské stezce přibudou odpočívky i nocoviště
Lidé a země