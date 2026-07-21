Případ billboardového bosse podezřelého z vraždy: Důležitý svědek zemřel během vyšetřování
Zemřel jeden z nejdůležitějších svědků v kauze billboardového podnikatele Antona F. Muž, který policii popsal fungování sítě nelegálních billboardů i údajné zastrašování aktivistů, zemřel po mozkové příhodě. Anton F. je přitom nyní ve vazbě v Chorvatsku, kde čelí obžalobě z vraždy obchodního partnera z Česka.
Jindřich L. (†67), bývalý dlouholetý spolupracovník podnikatele Antona F., zemřel letos 17. května po mozkové příhodě. Muž patřil mezi klíčové svědky v případu nelegálních billboardů, protože po rozchodu s někdejším zaměstnavatelem začal otevřeně popisovat zákulisí jeho podnikání a vypovídal také před kriminalisty.
Anton F. v Česku čelí obvinění z několika trestných činů souvisejících s billboardovým byznysem. Kriminalisté jej stíhají mimo jiné kvůli vydírání, loupeži, omezování osobní svobody a dalším skutkům. Vinu dlouhodobě odmítá.
Popsal fungování celého systému
Jindřich L. pro podnikatele pracoval přibližně sedm let. Tvrdil, že se podílel na výrobě většiny reklamních ploch a dobře znal způsob, jakým se obcházela rozhodnutí úřadů.
Po odchodu z firmy začal veřejně popisovat, že billboardy měnily označení vlastníků a byly převáděny na různé společnosti, aby se vyhnuly pokutám či odstranění. Hovořil také o systému takzvaných bílých koní, na něž měly být zadlužené firmy přepisovány.
O svých zkušenostech promluvil v rozhovorech pro řadu médií. Později potvrdil, že své poznatky poskytl také policii. Na jeho úmrtí upozornil Český rozhlas Radiožurnál.
Mluvil i o zastrašování
Bývalý zaměstnanec zároveň detailně popsal okolnosti údajného pronásledování mladého aktivisty upozorňujícího úřady na nelegální billboardy.
„Byl jsem u toho, když punktoval chlapy na toho kluka z Lišova jménem Holub. Říkal, že na něj poslal trestní komando sekuriťáků z Budějovic a aby to nebylo na něj, odjede do Chorvatska,“ vypověděl. Anton F. jeho tvrzení odmítá a jakoukoli souvislost s údajným pronásledováním popírá.
Podle dřívějších zjištění Radiožurnálu navíc Anton F. v České republice vystupuje pod novou identitou. Na Slovensku měl působit pod jménem Anton Cvešper a figurovat v prostředí organizovaného zločinu. Za spolupráci s vyšetřovateli tehdy získal novou totožnost, pod níž se později usadil v Česku.
Jihočeští kriminalisté zatím nechtějí komentovat, zda úmrtí jednoho z klíčových svědků ovlivní další průběh vyšetřování. Mluvčí policie pouze uvedl, že případ nadále pokračuje a z taktických důvodů nebude poskytovat žádné bližší informace.
Ve vazbě v Chorvatsku
Anton F. je už téměř rok ve vazbě v Chorvatsku kvůli jiné, ještě závažnější kauze. Tamní vyšetřovatelé ho obžalovali z úkladné vraždy obchodního partnera, Čecha Alexe B. Muž loni zmizel během jejich společné plavby na moři.
Chorvatští kriminalisté se domnívají, že podnikatel svou oběť zavraždil kvůli lukrativním pozemkům u Slapské přehrady. Podle soudních dokumentů měl následně do člunu navrtat desítky otvorů, aby jej potopil a zahladil stopy. Tělo Alexe B. se dosud nenašlo a Anton F. všechna obvinění odmítá.
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