V Jihlavě zemřel kojenec: Poslední chvíle a vlna spekulací
Ke znepokojivé události došlo o víkendu v Jihlavě. V azylovém domě zemřelo teprve dvouleté dítě. Na místě zasahovali policisté, kteří dokonce podle svědků v poutech odvedli nevlastního otce kojence. Jak se ale později ukázalo, na smrti dítěte se nikdo jiný nepodílel.
Muže policisté bez obvinění propustili. Popsal, že byl zrovna doma sám se dvěma dětmi. Ve chvíli, kdy si podle svých slov odskočil na toaletu, došlo k tragédii. Zaskočilo ho, že starší dítě přestalo mluvit. Když se vrátil, potomek měl namodralé rty a nedýchal.
Na místo podle serveru iDnes poté urychleně dorazila i matka dítěte, která se trolejbusem vydala na chvíli z domu. Stejně tak na místo přijeli záchranáři, kteří už bohužel dítěti nedokázali pomoci. Matčina nepřítomnost v domě v době neštěstí vyvolala vlnu spekulací. Údajně si měla užívat na festivalu. Fámy se ale ukázaly jako neoprávněné.
„K podání vysvětlení jsme včera předvedli dvě osoby. Po provedení nezbytných procesních úkonů však byly obě propuštěny,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Obviněn nikdo nebyl. Pitva prokázala, že na úmrtí dítěte neměl nikdo další vliv.
„Prosíme, aby veřejnost případ bez znalosti detailů nekomentovala a zdržela se jakýchkoliv závěrů. Především se jedná o obyvatele azylového domu v Žižkově ulici, jimž žádné nebezpečí nehrozilo ani nehrozí,“ dodala Čírtková.
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