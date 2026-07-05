Na slavném festivalu našli tělo novorozeněte: Bylo v mobilní toaletě!
Hudebním festivalem Electric Forest otřásla v neděli velmi smutná událost. Pracovník úklidové firmy tam našel v mobilní toaletě tělíčko novorozence. Okolnosti případu vyšetřuje policie. Festival patří k těm největším v americkém státě Michigan.
Drobné tělíčko našel údržbář během každodenní obchůzky mobilních toalet. Nález už na síti X potvrdila i michiganská policie. „Vyšetřování stále probíhá a proto nehodláme zatím zveřejňovat žádné bližší informace,“ napsali policisté.
Na smutné zprávy reagovali i organizátoři festivalu. „S nesmírnou bolestí musíme potvrdit tyto tragické zprávy,“ napsali na instagramovém profilu. „Pokud můžete jakkoliv pomoct s vyšetřováním, spojte se prosím s policií,“ uvedli dále pořadatelé festivalu. V závěru napsali, že událost celé vedení skutečně hluboce zasáhla.
Policie také ještě vyzvala, aby se lidé zdrželi spekulací na sociálních sítích. O víkendu musela na festivalu navíc také proběhnout evakuace účastníku, areál totiž zasáhly velmi silné bouřky.
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