Sebevražedný kaskadérský kousek: Chlapci spadli ze střechy metra

Autor: Nicole Kučerová - 
25. května 2026
18:00

Dvojice chlapců zaplatila daň za nebezpečnou zábavu. Nezletilý chlapec (†14) spadl ze střechy newyorského metra při průjezdu pod mostem. Pád nepřežil. Další mladík (18) skončil na kolejišti s vážným poraněním. Incident zachytila bezpečnostní kamera jednoho z vozidel.

V New Yorku se dva chlapci rozhodli pro nevšední a velmi nebezpečnou zábavu. Provozovali takzvaný „subway surfing“, neboli jízdu na střeše metra. Aktivita, která se jim na první pohled zdála jako velká legrace, dopadla tragicky. Při průjezdu pod mostem na cestě do Brooklynu se nedokázali vyhnout mostu, pod kterým souprava projížděla a konstrukce je smetla ze střechy.

Oba mladíci leželi pod kolejemi v bezvědomí. Mladší z chlapců (†14) spadl z kolejiště a nehodu nepřežil. Starší (18) skončil s vážnými poraněními v nemocnici. Nehodu zachytila bezpečnostní kamera kolemjedoucího auta.

Tragédie zasáhla veřejnost i blízké okolí. „Byl to můj nejlepší kamarád. Naposledy jsem ho viděl v den, kdy zemřel. U oběda jsme se spolu smáli a já ho prosil, ať je opatrný. Odpověděl mi, že bude. O pět hodin později se to stalo. Je to šílené,“ popsal spolužák zesnulého chlapce pro New York Post

„Byl to chytrý kluk, dobrý kluk, který udělal špatné rozhodnutí,“ řekl soused truchlící rodiny. „Je to tragédie, které se dalo předejít. Žádná rodina by neměla dostat takový telefonát,“ vyjádřil se starosta New Yorku, Zohran Kwame Mamdani. „Jízda na metru je smrtelná. Láme mi to srdce za rodiny těchto mladých lidí,“ dodal.

Podle serveru ABC News úřady už několik let proti subway surfingu bojují. „Prosíme rodiny, přátelé, učitele a další, kteří přicházejí do kontaktu s dospívajícími zapojujícími se do těchto sebevražedných kaskadérských kousků, aby je zastavili,“ vzkázali veřejnosti.  

Video se připravuje ...
