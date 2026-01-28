Právnička přišla o život v letadle: Zemřela mámě na rameni
Úspěšná právnička Rachel Greenová (†44) usnula během letu na rameni matky a už se neprobudila. Pitva odhalila šokující koktejl léků a vrozenou srdeční vadu, která se jí stala osudnou.
Právnička měla namířeno z Minnesoty do Londýna. Měla tam provádět výzkum k románu, který psala. Netušila, že právě zažívá poslední okamžiky života.
Zemřela na rameni své matky
Dlouhý let si chtěla Rachel zpříjemnit spánkem a usnula na rameni své matky. Když se ji snažila letuška probudit, všechny pokusy byly marné. Rachel byla mrtvá.
„Tato dáma jednoduše zemřela během letu. Přijela do naší země, aby provedla výzkum a nějaký čas pobyla u své matky. Chudák Rachel už nikdy nedokončí knihu,“ uvedla koronerka podle deníku New York Post.
Patolog posléze odhalil šokující detaily. Rachel měla v těle koktejl léků na předpis, včetně několika antidepresiv, prášků na spaní, kanabinoidů a nízké koncentrace alkoholu. Navíc měla vrozenou srdeční vadu, která je poměrně častá, ale v kombinaci s léky a dalšími faktory mohla být osudná.
Nezodpovězené otázky
Rachelina sestra se pozastavuje nad množstvím léků, které lékař Rachel předepsal. „Divím se, proč nebyla před předepsáním této kombinace léků odeslána ke kardiologovi,“ nechápala příbuzná. „Proč jí byla předepsána tato kombinace léků?“ ptala se.
Rachel popsala jako milovanou sestru a jako zapálenou právničku či milovnici historie. „Ztratili jsme anděla na zemi a poslali ho do nebe. Moje milovaná sestra a přítelkyně tolika lidí zemřela klidně ve spánku během letu z Minnesoty do Londýna,“ dodala.
