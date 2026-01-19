Dvě mrtvé a přes padesát zraněných dětí v ilegálních jeslích: Spaly ve skříních a vedle záchodů!

V Jeruzalémských jeslích bez povolení k provozu zemřely po neštěstí dvě děti, 53 jich utrpělo zranění
Autor: ČTK - 
19. ledna 2026
15:35

Dvě děti zahynuly a dalších 53 bylo zraněno v jeslích v Jeruzalémě při dnešním neštěstí, jehož příčina a okolnosti jsou zatím neznámé, píše server The Times of Israel (ToI). Jesle, které podle serveru neměly úřední povolení, se nachází ve čtvrti Romema, kde je silně zastoupena komunita ultraortodoxních židů.

Věk obětí je tři a čtyři měsíce. Hospitalizované děti měly problémy s dýcháním. Jesle se nacházely v několika sousedících bytech. Policie zadržela tři lidi, kteří o děti pečovali, aby je vyslechla.

Záběry izraelských televizních stanic ukazují stísněné prostory, ve kterých děti přebývaly. Záchranáři podle ToI uvedli, že děti spaly ve skříních, na chodbách i vedle toaletních mís, což ukazují další záběry z místa. Klimatizace byla nastavena na vysokou teplotu, kterou záchranáři označili za život ohrožující.

Podle stanice Kan jesle poskytovaly služby pro děti ve věku do tří let. Ministerstvo školství uvedlo, že o existenci jeslí nevědělo a že nikdy nebylo požádáno o vydání povolení k jejich provozu.

