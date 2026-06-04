Děsivý nález v Kynšperku nad Ohří: Policie našla část dětské ruky

V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
Aktualizováno -
4. června 2026
11:16
Autor: Kateřina Moravcová - 
4. června 2026
10:34

Obyvatelé Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku čelí od středečního večera znepokojivé události. U jednoho z místních domů byla nalezena horní část dětské ruky. Hrůzný nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, do níž se zapojily desítky policistů.

Podle dostupných informací probíhalo intenzivní prohledávání areálů místních firem i přilehlého okolí. Policisté se snaží zajistit stopy a zjistit, zda se v oblasti nenacházejí další části těla nebo důležité důkazy, které by vedly k objasnění případu.

„V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku byla nalezena část lidského těla. V současné době v místě provádíme prvotní úkony. Další informace zveřejníme hned, jakmile to okolnosti případu dovolí,“ potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.

 

Témata:
policieokres Sokolovlidské těloXSokolovKynšperk nad Ohří
Kateřina Moravcová
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mirek zmok ( 4. června 2026 11:22 )

vyhrabal ji pes. socialni davky se dal berou

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