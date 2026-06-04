Děsivý nález v Kynšperku nad Ohří: Policie našla část dětské ruky
Obyvatelé Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku čelí od středečního večera znepokojivé události. U jednoho z místních domů byla nalezena horní část dětské ruky. Hrůzný nález odstartoval rozsáhlou policejní akci, do níž se zapojily desítky policistů.
Podle dostupných informací probíhalo intenzivní prohledávání areálů místních firem i přilehlého okolí. Policisté se snaží zajistit stopy a zjistit, zda se v oblasti nenacházejí další části těla nebo důležité důkazy, které by vedly k objasnění případu.
„V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku byla nalezena část lidského těla. V současné době v místě provádíme prvotní úkony. Další informace zveřejníme hned, jakmile to okolnosti případu dovolí,“ potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
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