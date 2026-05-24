Přenos hantaviru z člověka na člověka: Skrývá se ve varlatech

Autor: Nicole Kučerová - 
24. května 2026
18:40

Evropou se nenápadně šíří nebezpečný hantavirus, o kterém se donedávna myslelo, že se přenáší pouze z hlodavce na člověka. Švýcarská studie ale přišla s nečekaným odhalením. Virus dokáže přetrvat až šest let ve spermiích nakaženého muže a při styku se přenést na další osobu!

Přestože hantavirus není příliš rozšířený, při nákaze představuje obrovské riziko. Podle Světové zdravotnické organizace se ročně vyskytne 10 až 100 tisíc případů nákazy, převážně v Evropě a Asii. V Evropě se úmrtnost pohybuje v rozmezí 1 až 15 procent.

Donedávna se odborníci domnívali, že k nákaze dochází pouze při kontaktu s hlodavcem. Zvýšené riziko je ve špatně větraných prostorech, zemědělských oblastech, při lesnických pracích nebo při spaní v obydlí zamořeném hlodavci.

Vědci ze švýcarské laboratoře přišli při zkoumání hantaviru k novému objevu. Při analýze muže (55), který před necelými šesti lety infekci prodělal, zkoumali reakci těla. Známky po viru nenašli v moči, krvi ani dýchacích cestách. Nebezpečný virus se schovával ve spermatu!

Podle serveru Telegraph můžou mužská varlata sloužit jako inkubátor, stejně tomu je u eboly i onemocnění zika. Existuje tedy možnost, že je virus přenositelný i z člověka na člověka, především při pohlavním styku. Největší šance přenosu je v počáteční fázi onemocnění. Inkubační doba přímé nemoci je podle Státního zdravotního ústavu od 10 dnů do šesti týdnů.

Nákaza hantavirem se prvotně projevuje náhlým nástupem vysoké horečky, bolestí hlavy, břicha a beder, zarudnutím očí a kůže. Ve druhé fází dochází ke krvácení do sliznic a zvýšené tvorbě modřin. Třetí fáze začíná poklesem horečky a zhoršením funkce ledvin, která může vést až k akutnímu selhání.

Prevencí je hubení hlodavců v domácnosti a jejím bezprostředním okolí a vyhýbání se kontaktu s exkrementy hlodavců. V současné době není v Evropě schválená vakcína proti infekci, přestože se na jejím výzkumu intenzivně pracuje.

Video  Epidemiolog Roman Prymula o Hantaviru. Jak nebezpečný je a co hrozí nám? 
Martin Hrubeš ( 24. května 2026 19:07 )

Když ne Covid 19 tak zase Hantavirus co přijde příště

Martin Hrubeš ( 24. května 2026 19:06 )

Když Covid 19

