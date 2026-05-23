Nebezpečné léky na pultech: Za žádných okolností je neužívejte!

Autor: Nicole Kučerová 
23. května 2026
11:00

Úřady varují před nebezpečnou šarží léků, kterou by nikdo neměl za žádných okolností užívat! V Německu došlo k odcizení várky léku Vera, která se později opět dostala do oběhu a mohla by se přes hranice dostat i k nám. Po nekontrolované manipulaci už není zaručená jakost a bezpečnost užití.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal 21. května upozornění ohledně závady v jakosti šarže léků. Konkrétně se jedná o Ig Vena, 50g/l inf.sol. 200 ml, č.š. 257734 s datem expirace 31. října 2028. Přípravek slouží k léčbě imunity a zánětlivých onemocnění. Užívá se nitrožilně v podobě roztoku.

Várka těchto léků byla v Německu odcizena a opustila kontrolovanou přepravu. „U odcizených balení uvedené šarže došlo k přerušení distribučního řetězce. Není tak nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost,“ upozornil SÚKL. „Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek,“ dodal.

Přestože k odcizení došlo v Německu, je možné, že se část šarže dostane i přes hranice do Česka. „Podezřelé nabídky či dodávky uvedené šarže oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 363 nebo elektronicky,“ poprosil ústav a dále nabádal k obezřetnosti při užívání tohoto léku.

