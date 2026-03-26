V Česku se jich ročně spolyká 76 milionů dávek! Jsou k dostání jen na předpis, i tak je nutné se mít na pozoru. Považte sami... Jedním z pacientů, který se loni stal náměsíčným, byl diabetik (25). Ráno se probudil v posteli plné drobečků, že by jedl, si nepamatoval. „Na to jej upozornilo nalezení prázdných obalů od sladkostí a pečiva,“ popsal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Další případ byl dramatičtější. Muž (36) si vzal první tabletku v životě a ráno se nestačil divit. „V souvislosti s náměsíčností hlásil velké, blíže nespecifikované, škody na majetku,“ uvedl SÚKL.
Jeho experti doporučují, že pokud se podobné účinky vyskytnou, je potřeba kontaktovat lékaře a léčivo vysadit. „Somnambulismus (náměsíčnost – pozn. red.) a přidružené chování může ohrozit jak samotného pacienta, tak další osoby, třeba autohavárií,“ varovali.
Šílená slova maminky u soudu s řidičem Porsche: V bolestech umírala celý rok! Adam C. ji srazil s kočárkem
Napadli mě a oholili...
Komicky zní i jeden ze starších případů. „Pacient si v noci po užití zolpidemu oholil polovinu obličeje, druhou nechal netknutou. Ráno si nic nepamatoval a zavolal na policii. Tvrdil jim, že se k němu někdo vloupal a oholil ho,“ popsal Blesku farmaceut Josef Suchopár.
S alkoholem 10krát vyšší riziko
Podle experta na vedlejší účinky a lékové kombinace Josefa Suchopára z Drug Agency se náměsíčnost či noční chování se ztrátou paměti po zolpidemu objevuje u 0,1 až 1 % pacientů. „Mezi jednotlivými skupinami jsou rozdíly, častější je u seniorů,“ řekl Blesku.
Nežádoucí účinek zvyšuje kombinace s jinými látkami. „Mezi nejrizikovější patří psychiatrické léky a opiáty. Riziko zvyšuje i alkohol, podle mého odhadu až desetinásobně,“ varoval. Za loňský rok eviduje SÚKL pět hlášení o nežádoucích účincích po užití zolpidemu. Upozorňuje na ně příbalový leták.
Po pilulce vražda
V USA je lék spojen i s dvěma vraždami z počátku století. Žena (62) umlátila manžela trubkou a na hlavu mu dala sáček. Vyšlo najevo, že byla pod vlivem léků a náměsíčnosti, nemohla tak být souzena za vraždu. Byla odsouzena k šesti letům vězení. Advokáti v USA případem argumentují při snaze snížit klientovi trest. To se jim podařilo při několika smrtelných autonehodách náměsíčných řidičů.
Zoufalí dovolenkáři v pasti: Neletí to, co teď? Jak je to s pojištěním, odškodným a co když dojdou léky?
Doktor pro Blesk: Jaké nemoci trápí Čechy? Pozor na úpaly i střevní potíže Bára Holá, Lukáš Červený