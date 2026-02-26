Varování Úřadu pro kontrolu léčiv: Pozor na falešný botox!

Autor: jel - 
26. února 2026
11:27

Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve středu upozornil na padělaný lék na uvolňování svalů Botox, který zachytily brazilské úřady. Lék je registrován i v ČR a úřad proto prosí o pomoc.

„SÚKL obdržel od Brazilské regulační autority informaci o výskytu padělků léčivého přípravku přípravku Botox, šarže C7936C3, doba použitelnosti 12/2026. Padělek byl zachycen pravděpodobně na území Brazílie,“ sdělili zástupci úřadu na webu. 

Doplnili, že uvedená šarže nebyla dodána do České republiky, lék je zde ale registrován. Úřad proto požádal všechny provozovatele o pomoc. V případě, že se s výrobkem uvedené šarže setkali, mají ihned kontaktovat SÚKL na čísle +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl.gov.cz nebo infs@sukl.gov.cz

