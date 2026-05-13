Šéf WHO o hantaviru v Evropě: Připravte se na větší počet nakažených

Šéf Světové zdravotnické organizace
Předávání nakaženého pacienta na letišti v Amsterodamu
Autor: Andrea Vídeňská - 
13. května 2026
16:09

Světová zdravotnická organizace WHO varuje státy, aby se připravily na další možné případy nakažení hantavirem. Po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius bojují někteří pacienti o život. Podle šéfa WHO ale nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k epidemii.

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala státy, aby se připravily na možné další případy hantaviru poté, co se infekce objevila na palubě výletní lodi MV Hondius. Podle šéfa WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse ale zatím neexistují důkazy o začátku větší epidemie. „Teď zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se z toho stala větší epidemie, ale situace se může změnit. Virus se může v těle dlouho skrývat a je možné, že se v dalších týdnech objeví ještě další případy,“ řekl na tiskové konferenci v Madridu v úterý.

Tři mrtví

Na palubě lodi, která plula z Argentiny směrem ke Kapverdám, se nakazilo několik cestujících. Tři lidé zemřeli a další nakažení byli po evakuaci převezeni do nemocnic v Evropě, kde se o ně lékaři starají. Někteří z nich jsou stále ve vážném stavu. Úřady v různých zemích mezitím sledují desítky až stovky kontaktů a zavedly preventivní karanténu.

Hantavirus se běžně šíří prostřednictvím hlodavců, v některých vzácných případech však může dojít i k přenosu mezi lidmi při úzkém kontaktu. Zdravotníci proto doporučují zvýšenou opatrnost a pokračují v monitorování všech rizikových osob, které mohly s nákazou přijít do styku.

