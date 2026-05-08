Krvelačná bestie napadla dítě: Chlapce (8) pokousal bobr se vzteklinou!
Malého chlapce z města Mahwah ve Spojených státech v neděli během rybaření zuřivě napadl bobr. Zvíře hocha pokousalo, testy po odchytu ukázaly, že je nakažené vzteklinou. Chlapci (8) museli na pomoc přispěchat dospělí příbuzní, kterým se podařilo hlodavce odhodit zpět do řeky. Podle místních zástupců je možné, že napadl i víc lidí.
Hoch si v poklidu užíval nedělní rybaření ze břehu řeky. Z vody se však náhle vynořil agresivní bobr a běžel přímo na něj. Chlapec se dal na útěk, během toho však zakopl a hlodavec se mu zahryzl do stehna. Na pomoc mu musel přispěchat zbytek rodiny.
Záběry z incidentu zachycují jejich snahu zvíře odehnat. Bobr se i navzdory poměrně malé velikosti velmi zuřivě bránil a skupinku opakovaně atakoval. Neodradily ho ani kopance. Jeden z dospělých musel zvíře popadnout a hodit zpět do vody. Bobr následně doplaval k jinému místu u břehu a zmizel pod hladinou.
Rodina zraněné dítě okamžitě odvezla do nemocnice, jeho současný zdravotní stav není známý, informoval deník Daily Star. Obrátila se i na policii, která v následujících dnech obdržela hned několik podobných hlášení. Předala proto podnět místní odchytové službě, které se bobra podařilo polapit. Testy potvrdily nákazu vzteklinou.
I když byl agresor dopaden, radnice místní stejně nabádá k opatrnosti. „Pokud jste se zvířetem přišli do kontaktu, okamžitě vyhledejte lékaře,“ uvedli zástupci města v tiskovém prohlášení. „Doporučujeme se nějakou dobu divokým zvířatům vyhýbat, vzteklinu totiž mohou přenášet všechna teplokrevná zvířata,“ stojí dále v prohlášení.
