Dobrou zprávu potvrdil Petr Sokolík ze sdružení Běhejme a pomáhejme útulkům. „Děkuji moc zachráncům, kteří pejska našli, zajistili převzetí od násilníka a našli přechodný domov. Celou dobu jsme s nimi v kontaktu,“ uvedl Sokolík.
Pes jménem Taylor je dvouletý americký stafordšírský teriér. Ve svém krátkém životě zatím zažil víc, než by si zasloužil jakýkoliv pes. Přesto na lidi podle zachránců nezanevřel.
Touží po domově
„Je z něj neskutečně hodný, mazlivý a hravý pes, který miluje kontakt s člověkem. Má rád děti, rád si hraje a ze všeho nejvíc touží po obyčejné věci – být konečně něčí. Něčí, kdo ho bude mít rád, bude se mu věnovat a dá mu bezpečný domov,“ napsalo sdružení na sociálních sítích.
Taylor ale podle sdružení potřebuje být jedináček – domov bez dalších psů a koček, ideálně v bytě nebo domě, kde bude mít svůj klid a jistotu. Je to pes, který se silně fixuje na člověka a zaslouží si plnou pozornost. Do adopce půjde plně uzdravený, připravený začít nový život.
Tyran v Brně mlátil do psa jako do boxovacího pytle. (květen 2026) Tomáš Prucházka
„Hledáme pro něj zodpovědnou rodinu s velkým srdcem, která chápe, že pes není věc, ale parťák na celý život. Podmínkou je adopční smlouva a rádi zůstaneme v kontaktu,“ upozornilo případné zájemce o adopci Taylora sdružení Běhejme a pomáhejme útulkům.
Otřesné video, ve kterém v Plynárenské ulici mladík bije pěstí ležícího psa, natočil a zveřejnil člen bezpečnostní agentury v Brně. Coby důkaz o týrání zvířete je předal policii. „Prošetřujeme okolnosti, Policisté vědí, o koho se jedná,“ uvedl mluvčí David Chaloupka.
Pokud by policie vyhodnotila počínání dnes už bývalého majitele psa jako trestný čin týrání zvířete, hrozilo by mu vězení od půl roku do tří let.