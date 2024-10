Měla to být chvíle klidu a pohody. Senior (83) z Brna, ale zažil při rybaření v řece Svitavě velké drama. Stačil jeden neopatrný pohled a spadl do studené řeky Svitavy. Na břeh se sice dostal sám, chlad ho ale následně paralyzoval. Naštěstí jeho volání o pomoc zaslechl kolemjdoucí.

Drama se odehrálo v noci na středu v brněnských Maloměřicích. Staříkovi při chytání ryb podjela noha a spadl se do studené řeky. „Z ní se podle vlastních slov dostal ještě sám, studená voda a chladné počasí ho ale doslova paralyzovaly,“ upřesnila mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.



Penzista měl velké štěstí, že jeho volání o pomoc zaslechl na protějším břehu muž, který přivolal strážníky.pokračovala mluvčí.

Strážníci staříka zabalili do izotermické folie a jednorázové deky, aby se trochu zahřál. „Hned nato ho přemístili na skládací nosítka a přenesli ho z břehu do míst dobře přístupných pro sanitku. Zdravotníci pak muže po prvotním ošetření převezli sanitkou do nemocnice,“ dodala Skřivánková.

