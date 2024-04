Z posledních sil se jí podařilo zachytit kmene stromu, kterého se držela asi 15 minut, než její volání o pomoc uslyšeli svědci a zavolali na tísňovou linku. Na břeh ji pak vytáhli policisté společně s hasiči.

„Byla podchlazená a měla zraněnou hlavu. Odvezli jsme ji do nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Podle policie se ženě nedařilo dostat na břeh, neboť v místě u splavu se točí voda v tzv. válci (bubnu), proud je zde silný a břeh strmý.

„Policista Michal Ryška vběhl okamžitě do řeky a uchopil ženu tak, ať ji nestrhne proud do větší hloubky,“ líčila policejní mluvčí Soňa Štětínská. Na břeh pak pomohli dvojici záchranné složky.

Video Video se připravuje ... Žena (21) ve Frýdku-Místku zachraňovala mobil a sklouzla při tom do Ostravice. Vytáhli ji hasiči a policisté. PČR

„Bylo skvělé, že všichni ze záchranných složek na místě věděli, co mají dělat. Na břeh se nebylo možné dostat, kameny klouzaly, nebylo se o co zapřít nebo čeho chytit, proud byl silný,“ popsal Ryška.

„U policie jsem 11 let, z toho osm let na jednotce. Není to moje první akce, kdy jsem někoho zachraňoval. Jsou různé krizové situace, ve kterých se lidé ocitají, a my jim pomáháme, to je naše poslání,“ dodal Ryška.