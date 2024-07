Muž spadl ze skály do Vltavy! Obětavý zákrok policistů

Ze skály přímo do řeky spadl v Českém Krumlově muž. Policisté k němu museli z protilehlého břehu přebrodit, stejnou cestou jej pak dostali na břeh. Zraněný skončil v nemocnici.

Policisty zalarmovala náhodná kolemjdoucí. Byla na procházce po Náplavce a viděla, jak ze skály na druhém břehu spadl do Vltavy nějaký muž a volal o pomoc.

Policisté zachránili muže, který spadl v Českém Krumlově ze skály do Vltavy.

Policisté David Moravec a Roman Lisý, kteří přispěchali na místo, neviděli jinou možnost než k muži ve vodě přebrodit na druhý břeh. „Hrozilo, že by se částečně bezvládný muž mohl dostat do proudu, do hloubky a utonout,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že řeka je od skály nepřístupná.

Když se policisté k muži ve vodě dostali, prakticky nekomunikoval. Aby jej dostali co nejdříve na břeh, museli zariskovat. „Přes řeku ho transportovali k Náplavce, kam přivolali záchrannou službu,“ uvedl Matzner. Na břehu zraněného zabalili do termofolie a ošetřili mu povrchová zranění.

Jak se ocitnul na skále a poté ve vodě, muž nedokázal vysvětlit. Zdravotníci jej převezli do nemocnice. Policisté poděkovali svědkům za pomoc a vrátili se na služebnu. „Zbývalo se převléknout, vyčistit a vysušit zbraně a počkat, zda se vzpamatuje vykoupaná vysílačka,“ dodal mluvčí.