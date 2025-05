Andrew Tate s bratrem čelí obvinění v další zemi: Znásilnění, obchodování s lidmi i ublížení na zdraví!

Andrew Tate (38) je ve Velké Británii obviněn z 10 různých přečinů. Jeho bratr Tristan má na kontě o jedno obvinění více. Výčet jejich možných zločinů zahrnuje znásilnění, organizaci prostituce žen, ublížení na zdraví a obchodování s lidmi.

„Vítáme rozhodnost Královského vyšetřovacího úřadu, který pracuje na tom, aby bratři Tateové čelili spravedlnosti ve Spojeném království. Nesmí se vyhnout vydání,“ řekl právník Matt Jurry pro deník The Sun. Narážel tím zřejmě na útěk bratrů z Rumunska do USA, ke kterému došlo hned po propuštění z vězení. Po propagační sérii sestávající z návštěvy několika podcastů se však vrátili zpět do Bukurešti. Tam s nimi stále probíhá proces.

Britský soud ještě veřejnosti připomněl, že se stále jedná o soudní slyšení a je tedy důležité dodržovat presumpci neviny. „Obvinění mají právo na spravedlivý proces. Prosíme veřejnost, aby nesdílela spekulace a informace, které by mohly ovlivnit vývoj soudu,“ uvedl nejvyšší britský stolec v prohlášení.