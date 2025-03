Andrew Tate má další malér: Sexbomba ho viní ze zneužívání a škrcení!

Americká modelka Brianna Sternová podala u soudu v Los Angeles žalobu na svého bývalého přítele, britsko-amerického influencera Andrewa Tatea, ve které ho viní ze sexuálního napadení a ublížení na zdraví. Informoval o tom deník The New York Times (NYT). Tate prostřednictvím svých právníků takové jednání popřel. Jde o zatím poslední obvinění vznesené proti němu. Úřady v Británii a Rumunsku ho viní z obchodování s lidmi a ze znásilňování žen.

Sternová viní Tatea ze škrcení, bití a psychického zneužívání. Těchto trestných činů se Tate údajně dopustil během jejich desetiměsíčního vztahu, který začal loni v červenci, když modelka přijela kvůli práci do Rumunska, kde Tate tou dobou pobýval.

Tateovi právníci označili žalobu za „zoufalý pokus smutného člověka zneužít Andrewova úspěchu a pověsti k osobnímu prospěchu“. Záměrem Sternové je podle nich získat peníze.

V žalobě žádá Sternová mimo jiné o zákaz přiblížení. Tate prý modelku přinutil, aby si do svého mobilu nainstalovala aplikaci, díky které měl influencer přehled o tom, kde se Sternová nachází, a také si na ní vymohl, aby mu dala heslo ke svým účtům na sociálních sítích. Dále ji požádal, aby si nechala vytetovat na svém těle slova „Tateův majetek“, k čemuž údajně nutil několik svých bývalých přítelkyň.

„Mnohokrát jsem zvažovala, že Andrewa prostě mlčky opustím a nic neřeknu, nic neudělám, protože jsem se bála a bylo pro mě upřímně těžké přijmout, že mě zneužíval,“ napsala modelka na instagramu.

Na konci února britsko-americký představitel on-line maskulinního hnutí opustil se svým bratrem Tristanem Tatem Rumunsko, kde čelili obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi. Oba bratři, kteří jsou stoupenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, přiletěli letos na konci února na Floridu, kde proti nim bylo zahájeno vyšetřování, ale minulý týden se vrátili zpět do Rumunska.

Ze sexuálního násilí a dlouhodobého neplacení daní viní Andrewa Tatea také úřady v Británii.

Na sociálních sítích, kde propaguje luxusní životní styl, má Andrew Tate miliony sledujících. K bohatství podle svých slov přišel díky investicím, mimo jiné do pornografie. Proslul také misogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i sociální sítě X, dříve Twitteru, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této firmy zákaz zrušen. Na X má Tate více než deset milionů sledujících.