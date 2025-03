U Dolní Rovně střelil muže do obličeje: Soud poslal útočníka na 12 let do vězení

Za loňský útok u Dolní Rovně, při němž byl vážně zraněn mladší muž, poslal pardubický soud padesátiletého Mykolu F. na 12 let do vězení. Střílel nelegálně drženou zbraní kvůli pomstě za ztrátu práce. Zároveň mu bylo nařízeno ochranné psychiatrické léčení. Rozsudek není pravomocný.

Na 12 let poslal pardubický soud do vězení Mykolu F., který vloni v červenci u Dolní Rovně na Pardubicku nelegálně drženou zbraní střelil o 16 let mladšího muže do obličeje a vážně ho zranil. Zraněný došel na blízkou čerpací stanici, kde jej ošetřili zdravotníci, kteří tam náhodou byli. Soud neuvěřil verzi obžalovaného, který tvrdil, že pistoli měl mladší muž, přetahovali se o ni a vyšla rána. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu pro podání odvolání.

„Na nábojích byla nalezena DNA obžalovaného, stejně tak byly zajištěny na jeho rukách povýstřelové zplodiny. On ji nabíjel, jinak není možné, jak by se tam otisky prstů dostaly," uvedl v odůvodnění rozsudku předseda senátu Miroslav Trávníček.

Muž, který byl obětí útoku, před soudem řekl, že potkal obžalovaného, který popíjel rum pod mostem, zastavil a zeptal se ho, proč mu vypustil kolo. Starší muž podle zraněného vstal, šel k němu, objal ho kolem ramen s pistolí v ruce a řekl, že na něj mladší muž žaloval zaměstnavateli. Pak zraněný pocítil, jak ho hlaveň studí na spánku, rukou pistoli srazil a vtom vyšel výstřel. „Topil jsem se v krvi," řekl před soudem. Utíkal si pro pomoc k benzinové pumpě, ohlížel se, ale za sebou útočníka neviděl.

Oba muži se dlouho znali, mladší u staršího občas přespával, i několikrát týdně, pomáhal mu s prací na domě, popíjeli spolu. Jinak přebýval u rodičů, u přítelkyně v Dašicích, s níž má dítě, někdy u strýce, často přespával v lese. Sám sebe považuje za tuláka, řekl.

Motivem incidentu byla podle postřeleného skutečnost, že starší muž přišel o práci na benzinové pumpě, kde uklízel. Myslel si zřejmě, že jej mladší muž udal vedoucí, že pije a zanedbává své povinnosti. Jeho místo vzápětí získal mladší z mužů.

„Byl to pro něj šok a ještě se dozvěděl, že místo něj nastoupil poškozený. Tulák s násilnickými sklony, který byl za tuto činnost souzen a dobroty obžalovaného využíval. A v člověku, který není primárně agresivní, se vzedmul vztek a touha po pomstě. Byl to zoufalý čin zoufalého člověka," uvedl Trávníček.

Soud také padesátiletému muži uložil ochranné psychiatrické léčení v ústavní formě. Všeobecné zdravotní pojišťovně má zaplatit 180.000 korun s úrokem z prodlení. Postřelený si nárokuje 500.000 korun jako nemajetkovou újmu, má dlouhodobé zdravotní obtíže. Soud jej s požadavkem odkázal na občanskoprávní řízení, muž podle něj dostatečně neprokázal bolestné žádnou lékařskou zprávou, ač ho k tomu soud vybízel.