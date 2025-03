Opilá Miss Skotska pokousala ochranku na festivalu: Okamžitě přišla o titul

Incident se odehrál v červnu 2023 během letního festivalu Edinburgh City 7s, který je známý spojením sportu a hudby. Podle svědků se bývalá královna krásy dostala do konfliktu s pořadateli poté, co ji požádali, aby areál opustila. Odmítnutí vyústilo v hysterický výstup. Nadávky a rasistické urážky směrovala modelka k členům ochranky. Zasahující pracovníky pak napadla. „Víte, kdo jsem?“ křičela na ně.

Během potyčky se zakousla do ruky vyhazovače Andrewa Okpaje. Chrlila proti němu i rasistické nadávky. Následně také pokousala druhého člena ochranky. Deník Daily Mail uvedl, že Okpaje u soudu popsal, jak se mu modelka zahryzla do ruky ve chvíli, kdy se ji snažili jemně vyvést z areálu. Rasistickou nadávku mu vmetla chladně a přímo do očí. „Bylo to šokující a odporné. Taková slova jsem neslyšel už léta,“ vzpomínal.

Thomsonová však u soudu bránila, že pila jen jablečný cider a jednala v sebeobraně. Akce se měla účastnit jako ambasadorka a turnaj propagovala na sociálních sítích. Soudce však její výpověď označil za „zcela nevěrohodnou“ a po dvoudenním jednání ji shledal vinnou ze dvou útoků a použití rasistého výrazu.

Za své chování dostala pokutu 790 liber (přes 23 tisíc korun). Soutěž Miss Skotska se od ní distancovala a potvrdila, že agresorku po skandálu oficiálně zbavila titulu. Z kdysi obdivované královny krásy se tak stal odstrašující příklad toho, jak rychle může veřejná sláva skončit příšernou ostudou.